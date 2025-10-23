Apple, cresce l’attesa per il modello celebrativo nel 2027

Apple si sta preparando a festeggiare i 20 anni nel settore smartphone nel corso del 2027. L’azienda di Cupertino ha presentato il primo iPhone nel corso del 2007 e da allora il settore mobile è completamente cambiato.

L’impatto che Apple ha avuto in questo mondo è assolutamente di rilievo e, per questo motivo, il marchio potrebbe celebrare questo importante traguardo raggiunto. Gli analisti si aspettano il lancio di un modello celebrativo che sarà caratterizzato da novità uniche.

Infatti, secondo l’attuale numerazione giunta alla famiglia iPhone 17 nel 2025, nel corso del 2027 la nomenclatura dovrebbe includere i futuri iPhone 19. Tuttavia, questa scelta sarebbe in contrasto con la celebrazione dei 20 anni dal debutto.

Pertanto, dall’analista di Omdia Heo Moo-yeol ritiene che l’azienda della mela potrebbe saltare la generazione iPhone 19 per passare direttamente alla successiva. La scelta sarebbe simile a quella presa nel 2017 con il lancio di iPhone X, utilizzando il numero romano per indicare il 10.

Inoltre, trattandosi di un dispositivo celebrativo, verranno introdotte importanti cambiamenti rispetto ai modelli tradizionali. L’analista indica la presenza di un display che occuperà l’intera superficie frontale, eliminando le cornici ed eventuali notch.

Per riuscire in questa impresa, Apple ricorrerà a sensori e fotocamere integrate sotto il display. In questo modo si potrebbe ottenere un design full screen simile a quanto visto sui modelli lanciati da Nubia che utilizzano la tecnologia Under-Display Camera.

Per quanto riguarda la roadmap di lancio, nel 2027 possiamo aspettarci un debutto anticipato rispetto a quanto siamo abituati. Le indiscrezioni lasciano intendere che Apple terrà un evento dedicato ad iPhone 20 in primavera, affiancando il modello celebrativo con un eventuale “iPhone 18e”. In autunno, invece, arriveranno iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro e Pro Max a completare la gamma. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.