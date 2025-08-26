Apple, scopriamo i primissimi dettagli sull’iPhone dei 20 anni

Apple si sta preparando a lanciare nel 2027 un iPhone celebrativo per i 20 anni nel settore smartphone. Il dispositivo messo a punto dall’azienda di Cupertino è completamente avvolto dal mistero ma gli analisti stanno cercando di carpire i primi dettagli in merito.

L’azienda della mela punta a stupire il mondo con un device che possa celebrare al meglio il brand. L’obiettivo è quello di superare iPhone X che si rivelò un enorme successo di critica e pubblico quando venne lanciato nel 2017.

Per riuscire in questa impresa, Apple ha depositato un nuovo brevetto che mostra alcune delle caratteristiche principali che ci aspettiamo sul dispositivo. I tecnici di Cupertino stanno lavorando per rendere lo schermo curvo su tutti i lati e gli angoli in modo che il device sembri un’unica superficie ininterrotta.

Un brevetto depositato da Apple mostra come potrebbe essere il prossimo iPhone celebrativo in arrivo nel 2027

L’introduzione dell’interfaccia Liquid Glass di iOS 26 lascia intendere la volontà di giocare con i materiali di Apple. Il prossimo iPhone celebrativo potrebbe sembrare a tutti gli effetti una lastra di vetro trasparente, coronando il sogno di Jony Ive, storico product designer della mela.

Il brevetto evidenzia che il potenziale device richiede una qualità costruttiva elevatissima, considerando che si tratta di più parti unite tra loro. Tuttavia, attraverso l’attenta lavorazione, sia alla vista che al tatto sembrerà di avere tra le mani un unico pezzo di vetro.

Inoltre, il display dovrà seguire l’inclinazione sui bordi e garantire l’operatività in quanto questa parte del device sarà utilizzata per mostrare notifiche e informazioni importanti. Lo stesso vale per il touchscreen che dovrà registrare gli input anche nelle zone più esterne ed inclinate della superficie frontale.

Ricordiamo che il brevetto depositato da Apple non rappresenta una conferma diretta che il prossimo iPhone sarà realizzato in questo modo. Tuttavia, considerando che l’azienda della mela punta a stupire con il proprio device celebrativo, siamo fiduciosi che i tecnici e gli ingegneri lavoreranno sodo per renderlo possibile.