Ad
AmazonNewsOfferte

Amazon: acquistate subito la smart TV Hisense in sconto di 200 euro

Sconto impensabile su Amazon per l'acquisto della smart TV Hisense, con previsto uno sconto di 200 euro.

scritto da Denis Dosi
Amazon: acquistate subito la smart TV Hisense in sconto di 200 euro

Amazon prevede l’acquisto di una smart TV Hisense con uno sconto particolarmente elevato, offrendo difatti la possibilità a tutti i consumatori di accedere a un prodotto eccellente, ma ad un prezzo veramente inferiore alle aspettative. Il modello attualmente in offerta è l’Hisense 55U72Q, variante che prevede, come era facilmente intuibile, una diagonale da 55 pollici, sfruttando tecnologia Mini-LED.

La risoluzione massima è il 4K, con upscaling, affiancato dalla possibilità comunque di godere di un refresh rate decisamente elevato, fino a 144Hz, rendendo il dispositivo perfettamente adatto anche per l’utilizzo in ambito gaming, sfruttando la sua modalità Game Mode PRO. Il supporto a Dolby Vision IQ, HDR 10+, la tivù 4K e non solo, lo rendono molto attuale e capace comunque di restituire immagini estremamente dettagliate, nitide e dai colori eccezionalmente sgargianti.

Da non trascurare nemmeno la qualità audio, il prodotto infatti integra direttamente il subwoofer, riuscendo a raggiungere un sistema audio 2.1 con supporto a Dolby Atmos e VIDAA Voice. La presenza, infine, dell’assistente vocale integrato, come Amazon Alexa, rende l’esperienza ancora più completa e adatta sostanzialmente a tutti i consumatori.

Solo con il canale Telegram @codiciscontotech avrete le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis in esclusiva sul vostro smartphone, correte subito a iscrivervi qui.

Amazon, la promozione sulla smart TV Hisense

Occasione assolutamente da non perdere per acquistare una smart TV Hisense a un prezzo effettivamente tra i migliori in commercio. Si parte da un listino di 699 euro per scendere di circa 200 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di 499 euro, approfittando dello sconto del 29%. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Offerta
Hisense TV 55' Mini-LED 144Hz 4K 2025 55U72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 55''
Hisense TV 55" Mini-LED 144Hz 4K 2025 55U72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 55''
    499,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 122,6 x 773 x 77 millimetri di spessore, il prodotto raggiunge un peso con supporto di 14,8 kg, quest’ultimo ha dimensioni di 400 x 200 millimetri.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.