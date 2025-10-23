Amazon: acquistate subito la smart TV Hisense in sconto di 200 euro

Amazon prevede l’acquisto di una smart TV Hisense con uno sconto particolarmente elevato, offrendo difatti la possibilità a tutti i consumatori di accedere a un prodotto eccellente, ma ad un prezzo veramente inferiore alle aspettative. Il modello attualmente in offerta è l’Hisense 55U72Q, variante che prevede, come era facilmente intuibile, una diagonale da 55 pollici, sfruttando tecnologia Mini-LED.

La risoluzione massima è il 4K, con upscaling, affiancato dalla possibilità comunque di godere di un refresh rate decisamente elevato, fino a 144Hz, rendendo il dispositivo perfettamente adatto anche per l’utilizzo in ambito gaming, sfruttando la sua modalità Game Mode PRO. Il supporto a Dolby Vision IQ, HDR 10+, la tivù 4K e non solo, lo rendono molto attuale e capace comunque di restituire immagini estremamente dettagliate, nitide e dai colori eccezionalmente sgargianti.

Da non trascurare nemmeno la qualità audio, il prodotto infatti integra direttamente il subwoofer, riuscendo a raggiungere un sistema audio 2.1 con supporto a Dolby Atmos e VIDAA Voice. La presenza, infine, dell’assistente vocale integrato, come Amazon Alexa, rende l’esperienza ancora più completa e adatta sostanzialmente a tutti i consumatori.

Solo con il canale Telegram @codiciscontotech avrete le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis in esclusiva sul vostro smartphone, correte subito a iscrivervi qui.

Amazon, la promozione sulla smart TV Hisense

Occasione assolutamente da non perdere per acquistare una smart TV Hisense a un prezzo effettivamente tra i migliori in commercio. Si parte da un listino di 699 euro per scendere di circa 200 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di 499 euro, approfittando dello sconto del 29%. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 122,6 x 773 x 77 millimetri di spessore, il prodotto raggiunge un peso con supporto di 14,8 kg, quest’ultimo ha dimensioni di 400 x 200 millimetri.