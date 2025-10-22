Monitor Xiaomi in offerta del 34% con la promo FOLLE di Amazon

Una promozione davvero molto speciale vi attende in questi giorni su Amazon, avete la possibilità di acquistare un monitor Xiaomi con un risparmio veramente superiore al normale, difatti si parte da un listino di 379 euro per scendere del 34%, arrivando così a sostenere un investimento finale di poco inferiore ai 250 euro.

Il modello di cui vi parliamo è lo Xiaomi Mini LED Gaming G pro 27i, trattasi in parole povere di un dispositivo che presenta una diagonale di 27 pollici, è un Fast IPS con tecnologia MiniLED, e risoluzione che può raggiungere il QuadHD, così da poter godere di una multimedialità nettamente superiore al normale. Il refresh rate elevato, pari a 180Hz, lo spinge nettamente verso il mondo del gaming, mentre l’HDR1000 e il supporto a AMD FreeSync, lo rendono perfetto per un rispetto della gamma cromatica nettamente superiore al normale. La gamma cromatica è perfettamente coperta, parliamo del 99% della DCI-P3, con un tempo di risposta di solo 1ms per ridurre al minimo i ritardi e la sfocatura del movimento, raggiungendo un’esperienza di gioco di alto livello.

Il design ergonomico è supportato da materiali di buona qualità, il supporto è regolabile per visione ottimale in ogni ambiente o posizione della vostra scrivania.

Monitor Xiaomi, che offerta oggi su Amazon

Il monitor di casa Xiaomi ha un costo iniziale di 379 euro, cifra davvero di tutto rispetto per un prodotto di alto livello, ma che oggi risulta essere ulteriormente scontata del 34% (circa 130 euro) fino a scendere a un valore finale di 249,90 euro. L’acquisto è da effettuare subito qui.

Il prezzo del prodotto in oggetto è comprensivo della garanzia legale della durata di 24 mesi, e copre tutti i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.