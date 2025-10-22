Windows 11, Copilot ora risponde alla voce e introduce nuove funzioni AI

Microsoft sta continuando ad apportare dei miglioramenti importanti alla sua piattaforma Windows 11 per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. A dimostrarlo è proprio l’ultimo aggiornamento di Copilot che porta un gran miglioramento in quanto ora gli utenti possono affidarsi ad un assistente attivabile con la voce. Basterà solo pronunciare “Hey Copilot”. Una novità che rende l’esperienza d’uso più fluida e immediata, avvicinando il PC a un vero assistente personale digitale.

Tutti i computer compatibili possono utilizzare il riconoscimento vocale, ovviamente abilitandolo all’interno delle impostazioni. È in questo modo che Copilot riuscirà ad aprire le applicazioni ma anche a descrivere i contenuti o a gestire i file.

Copilot Vision e le nuove capacità multimodali

L’aggiornamento introduce anche Copilot Vision, una funzione che permette all’assistente di “vedere” ciò che compare sullo schermo. Grazie all’analisi delle immagini e dei contenuti visualizzati, Copilot può estrarre dati da documenti, leggere grafici o descrivere una presentazione in tempo reale. È una delle prime integrazioni effettive di AI multimodale su Windows, con l’obiettivo di migliorare produttività e accessibilità per chi utilizza il computer ogni giorno.

Accanto a Vision arriva anche Manus, un agente AI separato che può essere utilizzato via web o tramite app. Manus è in grado di creare siti web, generare testi complessi o gestire file locali, ampliando le potenzialità del sistema oltre il semplice chatbot.

Ecosistema aperto e controllo dei dati

Microsoft ha poi introdotto i Copilot Connectors, che consentono all’assistente di collegarsi a servizi esterni come OneDrive, Outlook e Google Drive, per accedere a documenti, email o calendari e rispondere a domande in modo contestuale. Inoltre, per gli utenti iscritti al programma Windows Insider, è in test un accesso rapido a Copilot direttamente dalla barra di ricerca, insieme alla nuova funzione Copilot Actions, che permetterà di automatizzare operazioni locali come ordinare foto o consultare documenti PDF.

L’azienda ribadisce che gli utenti mantengono sempre il pieno controllo dei propri dati: Copilot può essere disattivato o messo in pausa in qualsiasi momento. Con il comando vocale “Hey Copilot” e le nuove funzioni di analisi visiva, Windows 11 compie un passo decisivo verso la visione dell’AI PC, un computer capace di capire linguaggio, immagini e contesto per adattarsi realmente a chi lo utilizza.