Microsoft Copilot si potenzia: ora si collega a Gmail, Drive e altri servizi

Microsoft ha iniziato la distribuzione di un nuovo aggiornamento di Copilot per Windows, che introduce una delle evoluzioni più significative mai viste finora. Il chatbot basato su intelligenza artificiale non è più soltanto un assistente conversazionale: con la versione 1.25095.161.0, disponibile tramite Microsoft Store, diventa uno strumento di produttività capace di connettersi direttamente ai principali servizi Google e Microsoft.

La nuova funzione, chiamata Connections, consente a Copilot di accedere a Gmail, Google Drive, Google Calendar, Docs, OneDrive e Outlook, offrendo così la possibilità di recuperare informazioni da più fonti con un solo comando. In pratica, sarà possibile chiedere a Copilot di cercare una mail recente, trovare un file archiviato nel cloud, mostrare note relative a un progetto o persino estrarre i dati di una fattura. Tutto utilizzando un linguaggio naturale.

Un assistente che centralizza lavoro e dati

Con questa integrazione, Copilot si trasforma in un vero hub di produttività, capace di far risparmiare tempo eliminando la necessità di passare continuamente da un’app all’altra. L’assistente potrà anche creare o modificare documenti Word, PowerPoint o Excel in base alle richieste dell’utente, oppure recuperare immagini e file personali in pochi secondi.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’AI una parte integrante dell’esperienza Windows, offrendo un supporto costante nel lavoro e nella gestione dei dati personali. Microsoft punta così a rafforzare l’utilità quotidiana di Copilot, soprattutto su laptop e PC professionali, dove la produttività è un aspetto centrale.

Tra efficienza e preoccupazioni per la privacy

Se da un lato il nuovo Copilot promette grande efficienza e risparmio di tempo, dall’altro solleva inevitabili interrogativi sulla gestione dei dati personali. L’accesso simultaneo a email, file e note implica infatti un livello di autorizzazioni molto profondo, che potrebbe non convincere gli utenti più attenti alla privacy.

Microsoft assicura che le connessioni avverranno nel rispetto delle impostazioni di sicurezza degli account collegati, ma resta da capire fino a che punto l’assistente sarà in grado di separare le informazioni sensibili da quelle operative.

In ogni caso, il nuovo Copilot rappresenta un passo deciso verso un ecosistema Windows sempre più integrato con l’intelligenza artificiale, in grado di anticipare bisogni e ottimizzare attività quotidiane.