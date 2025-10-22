One UI 8.0, stop al rollout anche su Galaxy S23: cresce il mistero attorno all’aggiornamento

Il rilascio di One UI 8.0, la nuova interfaccia Samsung basata su Android 16, continua a incontrare ostacoli. Dopo l’interruzione della distribuzione per la serie Galaxy S22, le segnalazioni di stop si estendono ora anche alla serie Galaxy S23, con la rimozione dei pacchetti di aggiornamento dai server europei e indiani. A riferirlo sono diversi insider, secondo i quali l’azienda avrebbe sospeso il rollout in modo silenzioso, senza alcuna comunicazione ufficiale.

La situazione appare insolita: la One UI 8.0 era in distribuzione sui Galaxy S23 già da diverse settimane, con un lancio avvenuto il 29 settembre, molto prima rispetto ai modelli precedenti. Finora, la comunità non aveva registrato problemi particolarmente gravi: le segnalazioni più frequenti riguardavano lievi cali di autonomia o piccoli bug di sistema, nulla che potesse giustificare un blocco totale della diffusione.

Possibili motivazioni e scenari

Le cause dello stop restano al momento sconosciute. Una delle ipotesi più accreditate tra gli analisti riguarda una potenziale vulnerabilità di sicurezza emersa dopo il rilascio, che avrebbe spinto Samsung a sospendere l’aggiornamento per evitare di esporre i dispositivi a rischi. Un’eventualità non nuova nel panorama Android, ma che in questo caso colpisce anche modelli di punta come Galaxy S24 e S24 FE, anch’essi coinvolti — almeno in Corea del Sud — in una sospensione simile.

La discrezione con cui la società sta gestendo la vicenda lascia intendere che il problema potrebbe essere più serio del previsto. Samsung, come già accaduto in passato, tende a mantenere la massima riservatezza quando si tratta di criticità di sicurezza, per evitare di attirare l’attenzione di sviluppatori di exploit.

Gli utenti attendono chiarimenti

A oltre tre settimane dall’inizio del rollout, molti utenti si chiedono se sia sicuro mantenere la versione installata di One UI 8.0 e quando la distribuzione ripartirà. Al momento, l’azienda non ha rilasciato comunicati ufficiali né fornito indicazioni sui tempi di ripresa.

Con il blocco che ora interessa le serie Galaxy S22, S23 e parte dei S24, la sospensione sembra più estesa di quanto inizialmente ipotizzato. Tutto fa pensare a un intervento mirato per risolvere un’anomalia non ancora chiarita. Fino a quando Samsung non romperà il silenzio, resta solo da attendere ulteriori sviluppi.