nubia Z80 Ultra debutta a livello globale con Snapdragon 8 Elite Gen 5

nubia rinnova la sua linea di flagship con il nuovo Z80 Ultra, uno smartphone che punta a ridefinire gli standard di potenza e fotografia mobile. Il debutto globale è stato annunciato a Shenzhen e segna l’arrivo sul mercato del primo dispositivo equipaggiato con la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, il nuovo top di gamma di Qualcomm pensato per prestazioni estreme in ogni ambito, dal multitasking al gaming.

Display BOE X10 e doppia focale per foto d’autore

Il nubia Z80 Ultra adotta un pannello BOE X10 da 1.5K, a schermo intero e con luminosità fino a 2000 nit, per una visibilità perfetta anche sotto il sole. La frequenza di campionamento tattile di 3000 Hz garantisce una risposta immediata al tocco, mentre la tecnologia UDC integra perfettamente la fotocamera frontale sotto il display.

Sul fronte fotografico, nubia propone una combinazione inedita di obiettivi da 18 mm e 35 mm di quinta generazione, con zoom continuo fino a 85 mm. Il sensore Light & Shadow Master 990 da 1/1,3” assicura immagini nitide e ricche di dettagli anche in condizioni di luce difficili, mentre i 21 filtri integrati offrono spazio alla creatività.

Prestazioni da gaming e autonomia da record

Sotto la scocca spicca il Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1. L’esperienza di gioco è ottimizzata dal CUBE Gaming Engine, derivato dalla serie REDMAGIC, con supporto a Super Frame Rate, Super Resolution e refresh a 144 Hz. Il sistema di raffreddamento 3D Ice Steel VC con metallo liquido assicura stabilità anche durante le sessioni più intense.

La batteria da 7200 mAh con ricarica cablata e wireless da 80 W garantisce una giornata intera di utilizzo senza pensieri, mentre le certificazioni IP68 e IP69 confermano la resistenza a polvere e acqua.

Design premium e accessori dedicati

Il nuovo Retro Kit 2.0, sviluppato in collaborazione con Fotorgear, aggiunge un tocco professionale grazie ai materiali in nano-pelle e lega di alluminio e ai comandi fisici per la fotografia manuale. Lo smartphone arriva in tre colorazioni — nero, bianco e la raffinata Starry Night Edition blu — con un design curvato su quattro lati e il caratteristico anello rosso luminoso attorno alla fotocamera.

Con lo Z80 Ultra, nubia firma uno smartphone che unisce prestazioni estreme, design curato e capacità fotografiche professionali, posizionandosi come una delle proposte più ambiziose nel panorama i dispositivi Android del 2025.