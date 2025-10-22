Samsung Galaxy XR: il visore che fonde realtà, AI e sogno digitale

Con il nuovissimo Galaxy XR, Samsung entra nel regno della realtà estesa insieme a Google e Qualcomm. Il dispositivo, nato dal progetto “Moohan”, unisce hardware e AI Gemini in un equilibrio che ridefinisce la percezione. L’integrazione profonda con la piattaforma Android XR trasforma il visore in un compagno digitale capace di percepire ciò che l’utente guarda e ascolta. Il processore Snapdragon XR2+ Gen 2 con NPU Hexagon dedicata all’intelligenza artificiale gestisce l’ambiente circostante con fluidità. L’assistente Gemini reagisce in modo naturale alla voce, ai gesti e allo sguardo. Durante la visione di un video sportivo, basta chiedere una statistica e la risposta arriva senza interrompere la scena.

Il visore Samsung Galaxy usa uno schermo Micro-OLED 4K da 3.552×3.840 pixel, con refresh rate fino a 90 Hz e campo visivo di 109°. Il 95% dello spazio colore DCI-P3 regala immagini nitide e luminose. Il comfort nasce da una struttura bilanciata, una batteria esterna da 304 grammi e una maschera rimovibile che isola la luce. La fotocamera da 6,5 MP con apertura f/2.0 cattura foto e video 3D. Diciotto sensori, fra cui sei per il tracciamento esterno e quattro per quello oculare, permettono movimenti naturali e precisi. Il riconoscimento dell’iride assicura autenticazione biometrica immediata. L’audio del Galaxy XR, con sei microfoni beamforming e supporto Dolby Atmos, offre profondità e chiarezza anche in ambienti rumorosi. L’autonomia di questo device Galaxy raggiunge inoltre 2,5 ore di visione continua, con uso durante la ricarica.

Esperienze senza confini con il visore Galaxy XR

Basato su Android XR, Galaxy XR esegue tutte le app Android, da Google Maps 3D a YouTube, da Circle to Search a Google Photos. I contenuti possono essere convertiti in 3D immersivo con un solo gesto. L’utente può trasformare la stanza in un cinema virtuale, lavorare con finestre multiple o interagire con Gemini Live, sempre pronto a interpretare il contesto. Samsung punta anche al mondo professionale con progetti di formazione virtuale in collaborazione con Samsung Heavy Industries e con Snapdragon Spaces per soluzioni enterprise. Il pacchetto Explorer Pack include abbonamenti premium e app dedicate come Project Pulsar di Adobe. Un visore da 544 grammi che fonde potenza e comfort, pronto a ridefinire l’interazione tra AI e realtà. È tecnologia che guarda l’infinito e cerca di andarvi anche oltre.