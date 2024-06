Google introduce circle to search su iOS: ecco di cosa si tratta

Google di recente ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Circle to Search anche per gli utenti di iPhone attraverso l’app GoogleLens. Questa innovativa caratteristica inizialmente è stata lanciata per i dispositivi GooglePixel 8 e 8Pro e per i Samsung Galaxy S24 come parte delle capacità avanzate di GalaxyAI. Ma ora sarà disponibile anche per i possessori di iPhone. Questo sviluppo segna un passo molto importante verso l’integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale su piattaforme diverse da Android.

Google: arriva una nuova funzione per iPhone

Circle to Search su iOS è stato reso disponibile a metà maggio, rendendo possibile agli utenti di iPhone8 e versioni successive di sfruttare questa funzionalità. Per poterla utilizzare sarà necessario scaricare l’app Google Lens dall’ AppStore e aprirla sul proprio dispositivo. Una volta aperta, è possibile scattare una foto o selezionarne una dalla galleria per avviare una ricerca basata sull’AI all’interno dell’applicazione stessa. Questo approccio consente di ottenere informazioni dettagliate su oggetti, luoghi e altro ancora semplicemente utilizzando la fotocamera del proprio iPhone.

Ma non è tutto. Google ha anche introdotto una scorciatoia per coloro che desiderano accedere rapidamente alla piattaforma. Ciò attraverso la gesture del doppio tocco sul pannello posteriore dello smartphone, grazie a cui sarà possibile attivare GoogleLens con facilità. Si tratta di un “percorso semplificato”, progettato appunto per offrire un accesso rapido e intuitivo alla funzionalità di ricerca visiva.

Tale passaggio rappresenta una risposta di Google alla crescente domanda di integrazione delle tecnologie avanzate di ricerca e IA su piattaforme mobili diverse. L’adozione di Circle to Search su iOS, dunque, non solo amplia le opzioni disponibili per gli utenti di iPhone, ma rafforza anche l’ecosistema di Google attraverso un maggiore utilizzo delle sue applicazioni principali al di là del sistema operativo Android. Insomma non occorre altro che assicurarvi di avere installata l’ ultima versione disponibile dell’applicazione e provarla subito !