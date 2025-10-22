Apple Vs Epic Games: nuovo attacco per i caso Fortnite

La controversia tra Epic Games e Apple continua. Al centro dello scontro ci sono le commissioni imposte agli sviluppatori per la vendita di app e contenuti in-app. Un sistema che Apple gestisce come unico canale ufficiale per distribuire software su iPhone e iPad. Epic Games contesta da tempo tale struttura, considerandola ingiusta e restrittiva. Per tale motivo, ha scelto di agire introducendo un sistema di pagamento alternativo all’interno del suo celebre titolo Fortnite. La reazione di Apple non si è fatta attendere. Il gioco è stato rimosso dall’App Store, una decisione che ha acceso una serie di cause legali in diversi Paesi.

Apple ed Epic Games: ecco i recenti dettagli della disputa

Negli Stati Uniti, i tribunali hanno emesso verdetti misti. Da un lato, hanno riconosciuto la legittimità di Apple nel fissare commissioni e regole per la piattaforma. Dall’altro hanno imposto di permettere agli sviluppatori di utilizzare sistemi di pagamento esterni. La sentenza ha obbligato la società di Cupertino ad adattare alcune pratiche. Nel frattempo, Fortnite è tornato disponibile sull’App Store e continua a primeggiare.

In Australia, la disputa ha assunto un’angolazione differente, focalizzandosi sul tema del sideloading. Ovvero sulla possibilità di installare applicazioni al di fuori dello Store ufficiale. I giudici locali hanno riconosciuto che l’App Store offre vantaggi in termini di sicurezza, ma hanno anche stabilito che agli utenti non può essere negata la scelta di installare app esterne. Epic Games ha chiesto di permettere tale pratica senza il pagamento di commissioni. mentre Apple ha definito la richiesta eccessiva. L’azienda di Cupertino ha sostenuto, infatti, che violerebbe le misure di sicurezza a tutela di consumatori e sviluppatori.

La società guidata da Tim Cook ha ribadito la necessità di proteggere la propria proprietà intellettuale e di mantenere un’esperienza sicura sulla piattaforma. Le decisioni dei tribunali e le strategie delle aziende coinvolte potrebbero ridefinire il futuro del software mobile. Influenzando il modo in cui piattaforme e sviluppatori interagiscono e stabiliscono regole economiche e di sicurezza nei prossimi anni.