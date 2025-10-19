Iliad TOP 250 PLUS: tutti i vantaggi dell’offerta 5G senza vincoli

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Iliad ripropone la sua offerta più completa e trasparente. Si tratta della TOP 250 PLUS, disponibile fino al 12 novembre 2025. A soli 9,99€ al mese, la promozione include 250GB di traffico dati in rete 5G, minuti e SMS illimitati, e ben 25GB aggiuntivi per il roaming in Europa. Come da filosofia del brand, il prezzo è garantito “per sempre”. Di conseguenza non è prevista alcuna rimodulazione, niente costi nascosti o vincoli contrattuali.

L’offerta si rivolge a chi vuole navigare alla assima velocità e mantenere la propria libertà d’uso, senza penali in caso di cambio operatore. Iliad conferma poi la possibilità di continuare la navigazione oltre la soglia, a soli 0,90 centesimi ogni 100MB, previo consenso dell’utente. Tutti i servizi essenziali, dalla segreteria telefonica gratuita al controllo del credito, fino all’hotspot personale, sono inclusi nel prezzo mensile, così come la portabilità del numero e la compatibilità con la tecnologia VoLTE.

Roaming, attivazione e copertura: Iliad conferma la sua filosofia “senza sorprese”

Uno dei punti di forza di Iliad TOP 250 PLUS è la grande attenzione al roaming internazionale. Oltre ai 25GB extra in Europa, l’offerta consente di usare minuti e SMS illimitati nei Paesi dell’Unione Europea e in oltre 60 destinazioni nel mondo, mantenendo le stesse condizioni del territorio nazionale. Il 5G Iliad, incluso nell’offerta, è disponibile nelle aree già coperte dalla rete proprietaria dell’operatore, con velocità fino a 2Gbps.

L’attivazione è semplice. Basta acquistare la SIM (fisica o eSIM) sul sito ufficiale a 9,99€ e seguire la procedura online. In pochi minuti la linea sarà attiva e pronta all’uso. A differenza di molti concorrenti, Iliad non prevede vincoli di permanenza e garantisce trasparenza assoluta su costi e condizioni contrattuali.

Insomma, con TOP 250 PLUS, Iliad consolida la sua reputazione di operatore 5G low cost, ideale per chi vuole prestazioni elevate, copertura europea e un prezzo fisso nel tempo. La promozione è disponibile solo fino al 12 novembre, esclusivamente sul sito ufficiale dell’operatore.