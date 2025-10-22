Caviar presenta la Victory Collection dedicata ai iPhone 17 Pro e Pro Max

Caviar ha presentato la Victory Collection dedicata ai nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max. il marchio specializzato nelle personalizzazioni di lusso ha creato una nuova linea dedicata a leader, visionari e strateghi. Gli smartphone di Apple sono tutti personalizzati in maniera unica e speciale a tiratura limitata per sottolineare l’esclusività.

Gli smartphone della Victory Collection presentano una scocca realizzata in titanio aerospaziale o acciaio rinforzato a cui è applicato un rivestimento avanzato PVD. Questa combinazione li rende estremamente resistenti oltre che prestigiosi.

A seconda del modello scelto, inoltre, sarà possibile trovare elementi in pelle di coccodrillo, pelle di vitello e pelle Hermès Epsom. Tale combinazione permetterà agli iPhone 17 Pro e Pro Max di Caviar un equilibrio tra resistenza e lusso raffinato.

Caviar ha reso ancora più speciali gli iPhone 17 Pro e Pro creando versioni uniche a tiratura limitata in titanio e pelle di coccodrillo

La Victory Collection è composta da cinque design unici, ciascuno prodotto in appena 19 esemplari. Il modello Victory Magma è pensato per tutti coloro che si ritengono innovatori carismatici. Il titanio nero della scocca crea un forte contrasto con gli accenti arancioni ispirati alla lava incandescente.

Il Victory Adamant è forgiato in acciaio con finitura PVD e presenta dettagli in pelle Hermès Epsom. Lo smartphone vuole incarnare la volontà incrollabile e la forza leggendaria. Il Victory Polar si irpira all’armonia tra purezza e potenza, fondendo il titanio lucido con la pelle di coccodrillo bianca.

Per quanto riguarda il Victory Onyx, l’ispirazione è l’onice con una precisa realizzazione basata sull’alluminio e sulla pelle. Infine, il Victory Ultramarine presenta dettagli in blu scuro ispirandosi alla saggezza. Il titanio lucido crea un contrasto visivo unico.

I prezzi partono da 9.490 dollari e arrivano fino ai 11.410 dollari per il modello più costoso. Inoltre, ogni modello verrà consegnato al proprietario all’interno di una custodia firmata Caviar. All’interno sarà presente una moneta da collezione e una chiave placcata in oro a 24 carati.