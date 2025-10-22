Mercedes-Benz stringe una partnership con Hot Wheels

Hot Wheels e Mercedes-Benz hanno confermato l’avvio di una partnership attraverso una campagna di comunicazione davvero molto interessante. Dalla collaborazione tra i due brand è nata l’esclusiva opera d’arte Mercedes-Benz CLA esposta l’officina Race Service di Los Angeles.

La coupé di Mercedes-Benz è stata trasformata in una supersportiva fantasy caratterizzata dal classico stile esagerato che contraddistingue Hot Wheels. I designer hanno preso spunto dalle macchinine da collezione per realizzare una versione unica e a grandezza naturale della CLA.

Attraverso colori sgargianti, diffusori enormi e spoiler fuori misura, la Mercedes-Benz CLA diventa una Hot Wheels a tutti gli effetti. Il look retro-futuristico ispirato alla cultura pop anni ‘80 può vantare anche fiamme oversize come ogni Hot Wheels che si rispetti.

Hot Wheels ha personalizzato una Mercedes-Benz CLA nel suo classico stile per celebrare la nuova partnership tra brand

Questa creazione vuole rendere omaggio a tutti i bambini che hanno giocato e giocano tutt’ora con le macchinine del brand. L’obiettivo è celebrare la passione per il mondo delle auto senza limiti, esattamente come un bambino che riesce a trasformare ogni luogo in una pista da corsa.

Il motto che accompagna questa collaborazione è “Play Beyond Limits” e rappresenta l’obiettivo di Mercedes-Benz e Hot Wheels di ispirare le persone di ogni età a non smettere di giocare. I due marchi sostengono che il gioco permette a ciascuno di liberare il proprio potenziale, trovare la motivazione e favorire sia la crescita che l’innovazione.

Considerando il risultato finale ottenuto con la Mercedes-Benz CLA immaginata da Hot Wheels, non sorprende scoprire che l’opera d’arte verrà trasformata in un modello da collezione. Disponibile per la vendita a partire dalla primavera 2026, il modellino pressofuso sarà realizzato in scala 1:64.

Il prossimo passo di Mercedes-Benz per catturare l’interesse di vecchi e nuovi appassionati sarà quello di avviare una collaborazione con la piattaforma di e-sports League of Legends. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.