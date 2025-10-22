Caviar presenta la AirLine Collection basata su iPhone Air

Caviar ha presentato la nuova gamma AirLine Collection che porta la personalizzazione dei device Apple a livelli mai raggiunti prima dall’azienda stessa. Gli iPhone Air oggetto delle personalizzazioni ultra-premium diventano emblemi del lusso assoluto grazie all’adozione di elementi unici ed esclusivi.

La AirLine Collection è composta da tre modelli in edizione limitata: iPhone Air Zenith, iPhone Air Aureon e iPhone Air Crystal. Ciascun dispositivo è realizzato con materiali quali oro massiccio, pelle di coccodrillo, titanio di grado aerospaziale e fibra di carbonio dorata.

Il modello che si posiziona al vertice della gamma è L’iPhone Air Zenith. Lo smartphone rappresenta il più sottile e leggero iPhone d’oro mai realizzato. La scocca è in oro massiccio a 18 carati ed è ricavata dal pieno. La cover posteriore è impreziosita da un rivestimento in pelle di coccodrillo. Sarà realizzato in appena tre esemplari e sarà venduto al prezzo di 38.930 dollari.

Caviar ha personalizzato a proprio modo gli iPhone 17 Air creando una linea esclusiva con inserti in oro e pelle di coccodrillo

Passando ad iPhone Air Aureon, il secondo modello della AirLine Collection di Caviar, in questo caso la dotazione è meno eccessiva del top di gamma. I clienti dispostosi ad acquistare una delle 19 unità prodotte otterranno un device dotato di una scocca placcata in oro a 24 carati. Il produttore ha fatto ampio utilizzo di fibra di carbonio con una finitura dorata con texture marmorizzata. Il prezzo di lancio è di 9.270 dollari.

Infine, troviamo l’iPhone Air Crystal, prodotto in sole 19 unità. La scocca in titanio aerospaziale prevede inserti in pelle di coccodrillo bianca e altri vezzi ornamentali. Il prezzo di questo modello è fissato a 8.910 dollari.

Gli iPhone Air di Caviar sono pensati per risultare unici e speciali, puntando sul minimalismo per celebrare la leggerezza dello smartphone di Apple. Ogni device della AirLine Collection è realizzato a mano ed è accompagnato con una confezione personalizzato che include anche un videomessaggio indirizzato al fortunato acquirente.