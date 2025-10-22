Benessere e tecnologia: arriva dal Giappone la Human Washer

Un’esperienza termale automatica, comodamente a casa propria, inizia oggi con un progetto innovativo made in Japan. Alla prestigiosa Expo 2025 di Osaka, la società giapponese Science Co., specializzata in tecnologie per il bagno, ha presentato un dispositivo sorprendente. Human Washer in the Future (in giapponese Mirai Ningen Sentakuki). Non si tratta di una semplice doccia, ma di un sistema completo e intelligente che, in pochi minuti, si prende cura del corpo come un centro benessere su misura.

L’aspetto ricorda una vasca elegante chiusa da una cupola trasparente. L’utente si sdraia all’interno, la porta si chiude ermeticamente e l’ambiente si trasforma in un’oasi silenziosa. Luci soffuse, suoni rilassanti e paesaggi naturali proiettati su uno schermo interno accompagnano il lavaggio, completamente automatizzato. L’acqua calda a 38 °C deterge in modo delicato, mentre i sensori regolano temperatura e flusso in tempo reale. Dopo circa cinque minuti, si attiva il risciacquo, leggermente più fresco per rinvigorire il corpo.

Tradizione e futuro si incontrano nella lavatrice umana

L’idea prende ispirazione da un prototipo presentato nel 1970, sempre a Osaka, ma rimasto allora solo sulla carta. Oggi, grazie ai progressi della sensoristica e dell’intelligenza artificiale, quella visione è diventata realtà. Il presidente della Science Co., Yasuaki Aoyama, ha sottolineato come la Human Washer unisca due grandi obiettivi. Offrire benessere immediato anche a persone con difficoltà motorie e proporre una soluzione rapida e sostenibile per chi ha poco tempo.

La macchina è in grado di riutilizzare parte dell’acqua grazie a un sofisticato sistema di filtraggio. Riducendo drasticamente gli sprechi rispetto a una normale doccia. Il successo è stato immediato. Già oltre mille visitatori dell’Expo hanno sperimentato l’innovazione e l’azienda ha confermato l’intenzione di produrre un modello per uso domestico. La data di lancio non è ancora ufficiale. Ma l’interesse del mercato è già alto. Con la sua tecnologia, la Human Washer reinventa l’antica tradizione giapponese dell’ofuro, portando il relax a un nuovo livello.