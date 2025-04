Cos’è RoboCake? Presentata la prima torta robotica

Tale torta nuziale d’avanguardia ha stupito il pubblico non solo per l’estetica, ma anche per le sue funzionalità interattive. Al suo interno si trovano componenti robotiche interamente edibili. Come minuscoli orsetti gommosi animati da sistemi pneumatici. Tali piccoli personaggi, fatti di gelatina alimentare, muovono braccia e testa con un semplice soffio d’aria.

E poi ci sono le candele. Quest’ultime sono dei veri LED alimentati da batterie commestibili. Il cui sapore sorprende con un tocco di cioccolato fondente e una lieve nota acidula. Tali batterie, sviluppate sotto la guida del ricercatore Mario Caironi, sono progettate per biodegradarsi senza lasciare traccia. Fattore che contribuisce ulteriormente ad un futuro più sostenibile.

RoboCake è molto più di un’esperienza sensoriale e di gusto. È un manifesto “mangiabile” del potenziale dei cosiddetti cibi intelligenti. Gli scienziati immaginano un futuro in cui il cibo sarà in grado di segnalare la sua freschezza e avvisare in caso di contaminazioni. O persino somministrare farmaci in modo mirato e sicuro. In un mondo in cui l’innovazione corre veloce e i confini tra discipline si fanno sempre più sfumati, RoboCake rappresenta una promessa. Ovvero quella di un futuro in cui la tecnologia semplificherà sempre più la vita di tutti.