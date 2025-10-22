Poco F8 Ultra, nuova certificazione svela debutto imminente

La scorsa serie di smartphone top di gamma di casa Poco, ovvero Poco F7 e Poco F7 Ultra, sono stati annunciati ufficialmente sul mercato lo scorso mese di marzo 2025. Per la serie successiva, però, sembra che l’azienda anticiperà i tempi. In particolare, uno dei prossimi modelli della nuova serie è stato avvistato in rete. Ci stiamo riferendo al prossimo Poco F8 Ultra. Quest’ultima ha da poco ricevuto l’importante certificazione NBTC.

Poco F8 Ultra, la certificazione NBTC indica un suo debutto imminente

Uno dei prossimi smartphone del produttore tech Poco ha ricevuto una importante certificazione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco F8 Ultra. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco certificato dall’ente NBTC con il numero di modello 25102PCBEG. L’arrivo di questa certificazione, in questo momento, ci segnala quindi un arrivo piuttosto vicino, senz’altro prima del mese di marzo 2026.

Per quanto riguarda le specifiche. La certificazione NBTC non rivela purtroppo dettagli degni di nota. Tuttavia, secondo precedenti indiscrezioni emerse durante le scorse settimane, il prossimo Poco F8 Ultra sarà una versione re-branded di un altro smartphone a marchio Redmi. A quanto pare, si tratta di Redmi K90 Pro Max. Se sarà davvero così, le specifiche tecniche tra i due dovrebbero essere pressoché le stesse. Quello che cambierà quasi sicuramente sarà il design e l’aspetto estetico, ma bisognerà attendere per scoprirlo. In attesa di avere ulteriori dettagli, vi lasciamo qui di seguito alcune delle presunte specifiche tecniche di Redmi K90 Pro Max, quindi anche di Poco F8 Ultra.

Redmi K90 Pro Max/ Poco F8 Ultra – presunte specifiche tecniche