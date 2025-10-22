Apple è il marchio più prezioso al mondo nel 2025, di nuovo (secondo Interbrand)

Apple

Per il tredicesimo anno consecutivo, Apple si conferma il brand più prezioso al mondo, secondo la classifica annuale Best Global Brands 2025 pubblicata da Interbrand. L’azienda di Cupertino mantiene la vetta con un valore stimato di 470,9 miliardi di dollari, nonostante un leggero calo del 4% rispetto al 2024, consolidando il proprio primato come marchio tecnologico di riferimento a livello globale.

Apple ancora prima, seguita da Microsoft e Amazon

Nella top 5 dei marchi più influenti del pianeta, la classifica Interbrand vede Microsoft salire al secondo posto con 388,5 miliardi di dollari (+10%), seguita da Amazon con 319,9 miliardi (+8%). Al quarto posto si colloca Google, con 317,1 miliardi, mentre Samsung chiude la top five con 90,5 miliardi di dollari. Nel complesso, il valore aggregato dei 100 brand analizzati da Interbrand è cresciuto del 4,4% su base annua, a conferma della forza economica dei marchi globali nonostante l’instabilità del contesto economico internazionale.

L’ascesa di Nvidia e il crollo di Tesla e Nike

Tra i movimenti più significativi della classifica 2025 spicca il balzo storico di Nvidia, che con la sua leadership nel settore dell’intelligenza artificiale ha registrato un incremento del 116% del valore del marchio in un solo anno, passando dalla 36ª alla 15ª posizione con 43,2 miliardi di dollari. È la crescita più rapida mai registrata nella storia della graduatoria di Interbrand. In controtendenza, Tesla subisce un duro colpo, scivolando dalla 12ª alla 25ª posizione e perdendo il 35% del valore del marchio. Anche Nike arretra sensibilmente, dal 14º al 23º posto, con un calo del 26%. Al contrario, Instagram entra per la prima volta nella top 10, grazie a un aumento del 27% del proprio valore di brand, trainato dall’integrazione di nuove funzionalità AI e dalla crescita tra i più giovani.

La forza dell’ecosistema Apple

Secondo Interbrand, la chiave del successo di Apple risiede nella continuità strategica e nella coesione dell’ecosistema. L’azienda di Tim Cook continua a offrire un’integrazione impeccabile tra hardware, software e servizi, rafforzando il legame emotivo con i consumatori. Il marchio rimane sinonimo di qualità, design, innovazione e fiducia, con una community globale che considera i prodotti Apple non solo strumenti tecnologici, ma estensioni della propria identità personale.

Il riconoscimento arriva in un anno cruciale per il gruppo, segnato dal lancio di iPhone 17, iOS 26 e dal debutto di Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale on-device che rafforza ulteriormente la percezione del brand come leader nell’innovazione responsabile.