Windows 11: ora Copilot si può arrivare con la voce (ma non solo)

Windows 11 Copilot

Microsoft continua ad ampliare le capacità del suo assistente intelligente. Con l’ultimo aggiornamento di Windows 11, Copilot diventa ancora più naturale da usare: ora può essere attivato con la voce, semplicemente pronunciando “Hey Copilot”. È un passo importante che porta l’esperienza d’uso del PC sempre più vicina a quella di un assistente personale digitale sempre presente.

“Hey Copilot”: Windows 11 diventa più conversazionale

Da oggi, per richiamare Copilot non serve più cliccare sull’icona o digitare comandi: basta parlare. Il sistema riconosce il comando vocale “Hey Copilot” e risponde subito, pronto a eseguire azioni come aprire applicazioni, organizzare file, riassumere documenti o descrivere contenuti sullo schermo. La funzione è disponibile su tutti i PC compatibili con il riconoscimento vocale di Windows, e può essere disattivata o messa in pausa in qualsiasi momento. Quando si vuole terminare la sessione, è sufficiente dire “Goodbye” o chiudere la finestra. Questa novità segna il debutto di un’interazione più fluida e naturale, simile a quella offerta da altri assistenti vocali, ma integrata nativamente nell’esperienza Windows.

Copilot Vision: l’assistente “vede” il desktop

L’aggiornamento introduce anche Copilot Vision, una funzione che consente all’assistente di “vedere” ciò che accade sullo schermo. Il sistema può analizzare immagini, presentazioni o fogli di calcolo, riconoscendo elementi visivi e descrivendo in linguaggio naturale ciò che appare sul desktop. Si tratta di una delle prime implementazioni reali di AI multimodale su Windows, con la capacità di combinare testo e immagini per supportare l’utente in modo più completo — ad esempio, aiutando a estrarre dati da una tabella o a spiegare il contenuto di una slide.

Manus e Connectors: l’AI diventa un ecosistema

Accanto a Vision, debutta Manus, un agente AI separato ma collegato a Copilot, disponibile via web o come app autonoma. Manus è progettato per svolgere compiti complessi, come generare siti web, gestire file locali o creare documenti da zero. Microsoft ha poi iniziato a distribuire i nuovi Copilot Connectors, che permettono all’assistente di collegarsi ai servizi online, tra cui OneDrive, Outlook e persino Google Drive. In questo modo, Copilot può consultare email, calendari o file nel cloud, creare eventi o redigere documenti in modo proattivo.

Novità per gli Insider: azioni automatiche e accesso rapido

Gli utenti iscritti al programma Windows Insider riceveranno presto ulteriori funzioni sperimentali:

Accesso rapido a Copilot dalla barra di ricerca di Windows;

Collegamenti diretti a Vision e ai comandi vocali;

Copilot Actions, un sistema di automazioni locali che permetterà di eseguire azioni mentre si è impegnati in altro — come ordinare le foto, riassumere PDF o cercare informazioni tra i file.

Queste aggiunte puntano a rendere Copilot un elemento centrale dell’interfaccia Windows, non più un semplice pannello laterale.