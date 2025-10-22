Apple TV: F1 negli USA in esclusiva

La Formula 1 si prepara a entrare in una nuova dimensione digitale. Ciò grazie alla partnership con Apple, che rivoluzionerà il modo in cui gli spettatori americani seguiranno le gare. La collaborazione, annunciata ufficialmente dalla stessa azienda, porta il celebre campionato automobilistico sulle piattaforme di Cupertino. Rendendo Apple TV il broadcaster esclusivo negli Stati Uniti a partire dalla stagione 2026. L’accordo, della durata minima di cinque anni, coincide con il debutto di un nuovo regolamento tecnico e di vetture completamente rinnovate. Segnando così una fase di trasformazione per l’intero sport. L’interesse di Apple per la Formula 1 non è nato dal nulla. F1 The Movie, il film sportivo prodotto da Apple Original Films e in arrivo in streaming su Apple TV il 12 dicembre, ha dimostrato ha catturato l’attenzione internazionale. Scenario che ha aperto la strada a un approccio più integrato e digitale della F1.

Apple TV apre le porta alla F1

Gli abbonati alla piattaforma streaming potranno seguire ogni aspetto della stagione. Tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche, le Sprint race e i Gran Premi saranno disponibili su Apple TV. Parte dei contenuti, incluse alcune gare e tutte le prove libere, saranno accessibili gratuitamente sull’app, mentre l’attuale servizio F1 TV Premium continuerà a esistere, integrato nell’abbonamento Apple. Eddy Cue, Senior Vice President Services di Apple, ha spiegato che l’obiettivo è offrire agli abbonati un accesso privilegiato a uno degli sport più dinamici e in crescita. Ciò garantendo una copertura innovativa e centrata sui fan.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha sottolineato come la partnership con Apple rappresenti una straordinaria opportunità per consolidare la presenza della F1 negli Stati Uniti. Ed anche per massimizzarne il potenziale di crescita attraverso canali moderni e contenuti digitali di qualità.

Tale collaborazione non riguarda solo le gare. Rappresenta un segnale più ampio sulla trasformazione dello sport nell’era digitale, in cui la fruizione diventa interattiva, integrata e multicanale. La Formula 1, grazie a Apple, si avvia a diventare un’esperienza che va oltre la pista, con nuove prospettive per il pubblico, per i media e per l’intrattenimento.