Apple TV sorprende: Eddy Cue smentisce le stime sugli abbonati

Apple rompe il silenzio, anche se solo in parte, sul reale successo della sua piattaforma di streaming. Il tutto è successo durante un’intervista rilasciata al podcast “The Town”. Dove Eddy Cue, il capo dei servizi Apple, ha lasciato intendere che il numero di abbonati ad Apple TV (che ha recentemente abbandonato il suffisso “+”) sarebbe molto più alto delle stime finora circolate. Secondo Cue, la cifra spesso citata di 45 milioni di utenti non riflette affatto la realtà. «È significativamente di più», ha affermato. Senza però fornire numeri ufficiali.

L’affermazione, per quanto vaga, ha acceso l’interesse degli analisti. Alcuni dei quali stimano che Apple TV possa avere oltre 100 milioni di utenti attivi. Se confermata, questa soglia porterebbe la piattaforma a competere direttamente con servizi affermati come Disney+ e Prime Video. Pur restando lontana dai 300 milioni di abbonati di Netflix. Tuttavia, il mistero resta. Apple continua a non pubblicare dati precisi né sugli ascolti né sul numero effettivo di utenti paganti.

Cue ammette le difficoltà di Apple TV ma guarda al futuro: “Oggi la situazione è ottima”

Durante l’intervista, Eddy Cue ha anche fatto un bilancio sul percorso compiuto dalla piattaforma streaming della mela. Costruire un catalogo competitivo partendo solo da contenuti originali, ha spiegato, non è stato semplice. Apple non ha potuto contare su un archivio preesistente e ha dovuto affrontare due ostacoli importanti. Una pausa produttiva lunga un anno e mezzo e uno sciopero di nove mesi.

Nonostante tutto, oggi Apple TV appare in ripresa. Cue ha sottolineato i vantaggi dell’integrazione con Apple One, il bundle che include servizi come Apple Music, iCloud e Fitness+. Grazie al quale molti utenti scoprono la piattaforma streaming quasi per caso, tramite offerte promozionali. Questo meccanismo, però, complica ulteriormente la distinzione tra abbonati attivi e utenti paganti.

Gli investimenti rimangono imponenti. Oltre 4 miliardi di euro l’anno per finanziare produzioni originali che generano grande attenzione, come F1 con Brad Pitt. Questo in arrivo prossimamente in streaming.