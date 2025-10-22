Apple al lavoro su un iPhone “Flip”: il pieghevole a conchiglia potrebbe arrivare nel 2028

Secondo l’analista sudcoreano Kim Ki-hyun di Stone Partners, Apple avrebbe avviato i preparativi per la produzione di un iPhone pieghevole a conchiglia, noto internamente come “iPhone Flip”, con un possibile debutto nel 2028. La previsione è emersa durante il Tech Summit organizzato da ETNews, dove si è parlato di un progressivo coinvolgimento dei fornitori nella realizzazione dei componenti chiave del dispositivo.

L’azienda di Cupertino starebbe così ampliando la propria strategia nel settore dei foldable, affiancando questo modello al già citato iPhone pieghevole a libro, atteso per il 2027. Quest’ultimo, in fase di sviluppo avanzato, avrebbe preso forma a partire dall’esperienza maturata con iPhone Air, dispositivo che ha anticipato alcune soluzioni tecniche legate ai materiali e alla gestione del display flessibile.

I progetti foldable di Apple: tra ritardi e nuove sfide tecniche

L’arrivo di un iPhone a conchiglia rappresenterebbe il terzo progetto pieghevole su cui Apple sta lavorando. Oltre al modello a libro, infatti, il colosso americano starebbe studiando anche un iPad o MacBook pieghevole con schermo da 18 pollici, capace di chiudersi come un portatile. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di un rinvio ulteriore: problemi legati al peso del dispositivo e ai segni di piega sul display avrebbero spinto il team di sviluppo a posticiparne la produzione, con un possibile lancio non prima del 2030.

Il pieghevole in stile Flip, invece, dovrebbe seguire un approccio più compatto e leggero, con una cerniera ottimizzata per ridurre la visibilità della piega. Nonostante manchino ancora dettagli tecnici su dimensioni, materiali o specifiche, la direzione appare chiara: Apple mira a proporre un dispositivo raffinato, in linea con i propri standard di design e di esperienza d’uso, anche a costo di arrivare sul mercato più tardi rispetto ai concorrenti.

L’approccio prudente di Apple al mercato foldable

Come accaduto in passato con altre categorie di prodotto, Apple preferisce attendere la maturità tecnologica prima di entrare in nuovi segmenti. Questa filosofia si riflette anche nel progetto iPhone Flip, che non punta a sorprendere per tempistiche, ma per qualità costruttiva e affidabilità.

Dopo anni di brevetti, test e rumor, l’azienda sembra finalmente pronta a definire la propria visione di smartphone pieghevole. E se le previsioni dovessero confermarsi, il 2028 potrebbe segnare il debutto di un nuovo capitolo nella storia dell’iPhone.