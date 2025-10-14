L’iPhone pieghevole verrà realizzato con due metalli?

Apple continua a suscitare curiosità attorno ai suoi sviluppi tecnologici. Uno dei progetti più attesi rimane il cosiddetto iPhone Fold, il modello pieghevole della celebre linea di smartphone. Le informazioni ufficiali sul dispositivo sono ancora scarse, ma alcune indiscrezioni recenti hanno acceso l’interesse degli esperti del settore. Offrendo indizi sulle scelte costruttive e sui materiali impiegati. Secondo un’analisi riportata da Jeff Pu in una relazione agli investitori, il telaio dell’iPhone Fold potrebbe combinare titanio e alluminio. L’indiscrezione, anche se non confermata ufficialmente, è ritenuta più attendibile di altre perché proveniente da un documento rivolto a stakeholder finanziari e non da semplici rumor. In tale contesto, la definizione stessa di “telaio” resta vaga, e gli esperti tentano di interpretare quale parte della struttura interna e della cerniera possa essere realizzata con ciascun materiale.

Apple: nuove indiscrezioni sui materiali usati per l’iPhone pieghevole

Tale ipotesi trova conferme indirette in previsioni formulate in precedenza dal noto analista Ming-Chi Kuo. Quest’ultimo aveva indicato un utilizzo combinato di titanio e alluminio per la cerniera. Mentre il resto dell’intelaiatura sarebbe stato costituito principalmente da titanio. Una scelta che punta a coniugare leggerezza e resistenza, due requisiti fondamentali in un dispositivo pieghevole.

Anche Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, aveva sottolineato in passato l’importanza del titanio. Secondo le sue descrizioni, l’iPhone Fold potrebbe essere pensato come una sorta di “doppio iPhone Air” unito da una cerniera. Con una struttura interna capace di sopportare sollecitazioni elevate senza deformarsi. La combinazione di alluminio e titanio appare coerente con tale visione: l’alluminio garantisce leggerezza e una buona dissipazione del calore. Mentre il titanio offre una resistenza superiore.

Se tali anticipazioni dovessero trovare conferma, il design dell’iPhone Fold rappresenterebbe un equilibrio tra innovazione tecnologica e solidità strutturale. Tale strategia di Apple si inserirebbe in un panorama più ampio di sperimentazioni sul design dei dispositivi mobili, in cui la sfida dei telefoni pieghevoli spinge a nuove soluzioni ingegneristiche e a materiali sempre più performanti.