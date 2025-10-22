Apple ai massimi storici in Borsa grazie al boom degli iPhone 17

Il titolo Apple ha raggiunto nuovi massimi storici, spinto dalla domanda eccezionale per la serie iPhone 17 e dal generale clima di fiducia tra gli analisti finanziari. Le principali società di ricerca hanno rivisto al rialzo le proprie previsioni, segnalando che l’azienda si trova in una fase di espansione destinata a proseguire nei prossimi trimestri.

Il successo della gamma iPhone, unito alle buone performance di prodotti come AirPods e Apple Watch, continua a sostenere la crescita dei ricavi. Secondo le stime, il prossimo aggiornamento di Siri, previsto per il 2026 e basato su nuove funzioni di intelligenza artificiale, contribuirà a rafforzare l’intero ecosistema di Cupertino, ampliando la presenza del marchio anche nel settore della smart home.

Il ruolo chiave della Cina e il ritorno della fiducia degli investitori

Le forti vendite della linea iPhone 17, in particolare dell’inedito iPhone Air, esaurito in pochi minuti sul mercato cinese, hanno rappresentato uno dei principali motori del rialzo. La recente visita del CEO Tim Cook in Cina, accompagnata da incontri con rappresentanti governativi e con il personale locale, è stata interpretata come un segnale di rinnovato impegno nei confronti di un mercato strategico per Apple.

Il titolo ha beneficiato anche del contesto favorevole di Wall Street. Come riportato da CNBC, la giornata è stata positiva per l’intero mercato azionario statunitense, sostenuto dall’ottimismo per un possibile accordo volto a evitare lo shutdown del governo federale. Nonostante i ritardi nello sviluppo delle funzioni AI di Siri, gli esperti ritengono che le solide vendite hardware restino il principale motore di valore per l’azienda.

Prospettive di crescita e confronto con i rivali

Negli ultimi tre mesi, le azioni Apple hanno registrato un incremento del 22%, e del 5% dall’inizio del 2025. Pur restando indietro rispetto a colossi come Nvidia, Meta, Microsoft e Alphabet, il superamento dei record storici rafforza la percezione di un nuovo slancio per la società californiana.

In vista della presentazione dei risultati trimestrali del 30 ottobre, il mercato guarda con interesse alla capacità di Apple di mantenere questo ritmo di crescita, sostenuta da una combinazione di innovazione hardware, investimenti nell’AI e strategie mirate nei mercati emergenti.