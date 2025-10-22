Google Wallet: inserita una nuova feature di personalizzazione

Come ben sapete, Google si occupa spesso di rilasciare aggiornamenti per le proprie applicazioni in modo da mantenerle sempre ben aggiornate e ricche di tutte le funzionalità di cui hanno bisogno per offrire una esperienza d’uso davvero godibile e ricca di possibilità, ovviamente anche Google Wallet non è esente da questa politica, nel momento che facendo parte del ecosistema Google anch’essa viene aggiornata periodicamente.

E dopo un primo annuncio arrivato davvero tanto tempo fa oggi vi parliamo dell’arrivo tanto atteso di una nuova possibilità di personalizzazione proprio del wallet di Google, nello specifico stiamo parlando dei pass salvati all’interno del portafogli che ora in avanti potranno essere personalizzati tramite un nickname, scopriamo insieme come.

Nickname per ogni passo

La funzionalità è in fase di distribuzione graduale per gli utenti è già molti la stanno notando all’interno del proprio wallet, per poter assegnare un nickname a un pass, gli step da seguire sono davvero semplici, una volta aperto il wallet vi basterà cliccare su uno dei vostri pass per poi cliccare sui tre puntini in alto a destra che deve restituiranno un piccolo menu all’interno del quale trovare la voce aggiungi nickname, cliccando proprio su questa voce si aprirà un menu contestuale caratterizzato da una casella di testo sormontata dalla voce: “Individua più facilmente la tua tessera NOMESERVIZIO nella schermata Home di Wallet”.

Proprio all’interno di questa casella di testo potrete inserire il nickname che dovrà avere un massimo di 25 caratteri, dopodiché vi basterà salvarlo per vedere magicamente il pass in questione denominato con il nickname che avete deciso di assegnargli.

Per poter sfruttare questa funzionalità, ovviamente assicuratevi di aver aggiornato sia Google play services all’ultima versione disponibile sia il wallet all’ultima versione attualmente disponibile, in tal modo avrete la certezza che la funzionalità apparirà anche all’interno del vostro dispositivo non appena Google la renderà disponibile proprio per voi.