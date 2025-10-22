Very Mobile aumenta i giga senza cambiare il prezzo mensile: ecco la rimodulazione

In un periodo in cui il termine rimodulazione fa spesso pensare a rincari, Very Mobile sceglie la strada opposta. L’operatore virtuale controllato da WindTre ha infatti avviato un test su un numero ristretto di clienti, offrendo più giga di traffico senza modificare il costo mensile dell’offerta. Un’operazione che l’azienda stessa definisce come un gesto di attenzione verso i propri utenti più fedeli.

I clienti selezionati vedranno comparire un messaggio dedicato nell’app ufficiale di Very Mobile: “Per noi sei very importante!”. Toccando il banner, l’utente scopre tutti i dettagli dell’aggiornamento, che sarà effettivo dal primo rinnovo successivo al 24 novembre 2025. In particolare, uno degli esempi più comuni riguarda chi paga 7,99 euro al mese per un piano con minuti e SMS illimitati e 200 giga di traffico dati: da quella data, il bundle passerà a 300 giga mantenendo invariato il prezzo. L’aumento è automatico e permanente, senza bisogno di conferme o attivazioni manuali.

Un allineamento alle nuove offerte

Secondo quanto riportato da mondomobileweb.it, la rimodulazione riguarda utenti che avevano attivato in passato tariffe oggi non più sottoscrivibili. Very Mobile, di fatto, porta queste offerte in linea con la propria promozione attuale da 7,99 euro al mese, disponibile per i nuovi clienti. Non si tratta dunque di un semplice “premio di fedeltà”, ma anche di un adeguamento commerciale alle proposte più recenti del gestore.

L’iniziativa resta comunque limitata a una fase di test, e l’operatore non ha ancora chiarito se l’aumento dei giga verrà esteso a tutta la clientela. Quel che è certo è che la rimodulazione non comporta nessun aumento di prezzo e non richiede alcuna azione da parte dell’utente: tutto avviene in automatico al momento del rinnovo.

Un segnale positivo in un mercato dove le rimodulazioni sono spesso sinonimo di rincari. In questo caso, invece, Very Mobile decide di percorrere la direzione opposta, migliorando l’offerta senza toccare il portafoglio dei clienti.