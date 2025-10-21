Ad
UE, la nuova strategia per energia e clima cambia il volto dell’Europa

UE e industria verde: nasce un nuovo modello economico sostenibile

scritto da Ilenia Violante
L’UE ha presentato la EU Global Climate and Energy Vision. Di cosa si tratta? Di una strategia che segna un punto di svolta per l’energia e il clima. La Commissione Europea e l’Alto Rappresentante per la Politica Estera delineano un piano mondiale. Il loro obiettivo? Rendere l’Europa un punto di riferimento nella produzione e nello sviluppo di tecnologie pulite. Ma non solo. Anche ridurre le emissioni, rafforzare la competitività industriale e costruire un sistema economico in grado di crescere nel rispetto dell’ambiente.

Tale progetto amplia i principi del Clean Industrial Deal lanciato nel 2024, estendendone la portata su scala mondiale. La logica è quella di creare nuove alleanze internazionali, stabilire regole comuni e promuovere la decarbonizzazione dei processi produttivi. Oggi quasi la metà dell’elettricità europea proviene da fonti rinnovabili. Ma soprattutto gli investimenti in energia pulita sono aumentati di oltre il 100% rispetto al 2015.

UE e sicurezza climatica: l’ambiente come priorità

Accanto alle politiche industriali, Bruxelles intende consolidare una diplomazia ambientale basata sulla cooperazione e sull’equità. La transizione energetica, secondo la Commissione, deve essere accessibile a tutti i Paesi, senza creare nuove disuguaglianze. L’Europa vuole quindi guidare il cambiamento globale non solo con i propri standard, ma anche con investimenti e supporto tecnico ai partner internazionali.

La nuova visione della UE lega il tema ambientale a quello della sicurezza. Le conseguenze della crisi climatica sono ormai considerate una minaccia diretta alla stabilità mondiale. Per questo, Bruxelles ha avviato il Climate-Security Nexus. Ovvero un piano operativo che rafforza la resilienza dei Paesi più vulnerabili e combatte la disinformazione sul cambiamento climatico.

La strategia punta anche a sviluppare collaborazioni energetiche attraverso accordi di libero scambio e Green Alliances. Si cerca così di promuovere l’uso dei sistemi di carbon pricing e sostenendo gli Stati che intendono adottarli. Insomma, con una riduzione del 37% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990, l’Europa conferma la sua leadership nel settore del climate finance e ribadisce l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

