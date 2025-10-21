Primo laser multicolore su chip, la svolta per computer ottici ultraveloci

Un gruppo di ricercatori ha dato vita al primo laser multicolore detto “arcobaleno” su chip. Un’invenzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui elaboriamo, trasmettiamo e gestiamo le informazioni, aprendo le porte a una nuova generazione di computer ottici ultraveloci.

A differenza dei laser tradizionali, che emettono la luce di un solo colore, il nuovo laser è in grado di generare contemporaneamente tutti i colori dello spettro visibile. Ogni colore si comporta come un canale indipendente ed è proprio questa caratteristica a consentire di trasmettere enormi quantità di dati. Tutto questo è stato ottenuto direttamente su un chip di silicio, a sua volta traguardo un tempo del tutto impensabile. Le possibilità di ottenere dispositivi compatti, efficienti e facili da produrre aumentano.

Verso computer ottici e comunicazioni più veloci

Il laser multicolore rappresenta un progresso evolutivo per l’informatica moderna poiché nei computer ottici la luce sostituisce gli elettroni per trasferire informazioni. Questo significa meno calore, consumi ridotti e velocità di elaborazione superiori rispetto ai sistemi attuali. Il nuovo laser potrebbe migliorare drasticamente anche le reti di comunicazione. Con la possibilità di sfruttare simultaneamente più canali ottici, sarà possibile raggiungere bande di trasmissione senza aumentare il consumo energetico.

Una tecnologia destinata a cambiare tutto

Il prossimo passo sarà rendere il dispositivo più stabile e compatto, così da poterlo integrare facilmente nelle tecnologie già in uso. Se i progressi continueranno con questo ritmo, nei prossimi anni potremmo vedere i primi processori fotonici di nuova generazione, pronti a trasformare in profondità campi come l’intelligenza artificiale, la robotica e persino la comunicazione quantistica.