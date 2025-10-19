Record comunicazione quantistica: fedeltà del 99% negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti è stata raggiunta una soglia storica nella comunicazione quantistica: un sistema ha dimostrato una fedeltà operativa superiore al 99 %, aprendo nuove prospettive per la trasmissione di dati sicura e ultraveloce. Questo risultato rappresenta un salto fondamentale verso reti quantistiche affidabili e potenzialmente a livello globale.

Cosa significa «fedeltà» nella comunicazione quantistica

Nel contesto quantistico, la fedeltà misura quanto bene l’informazione trasmessa — ad esempio uno stato quantistico — arrivi al destinatario senza alterazioni. Una fedeltà del 99 % indica che solo 1 messaggio su 100 risulta “impreciso” o degradato, un livello che fino a poco tempo fa era inimmaginabile per canali quantistici operativi su scala reale.

Perché è un salto così importante

Sicurezza potenziata : le reti quantistiche promettono comunicazioni praticamente invulnerabili agli attacchi tradizionali, proprio perché basate su fenomeni fisici difficili da manipolare. Una fedeltà così elevata rende questi strumenti sempre più praticabili.

Verso il “quantum Internet” : per costruire una vera rete quantistica — ossia non solo singoli esperimenti — è indispensabile avere canali ad alta fedeltà, che permettano scambio stabile e continuo di qubit tra nodi. Questo risultato ci avvicina quell’obiettivo.

Applicazioni reali: oltre alla trasmissione sicura, migliorare la fedeltà significa anche introdurre servizi quantistici come sincronizzazione, sensori distribuiti, cloud quantistico e molto altro, con requisiti di qualità elevati.

Quali sono le incognite e i prossimi passi

Anche se la fedeltà supera il 99 %, restano sfide rilevanti come la distanza e l’infrastruttura: trasmettere qubit con fedeltà elevata su lunghe distanze è ancora complesso. Fibre ottiche, ripetitori quantistici e condizioni ambientali sono fattori critici. Altri aspetti chiave sono la scalabilità: passare da una dimostrazione di laboratorio a una rete multi-nodo richiede soluzioni per costi, stabilità e manutenzione. Poi il confronto Stand-alone vs commerciale: molti test avvengono in condizioni controllate; replicarli su infrastrutture pubbliche o commerciali è la vera sfida.

Cosa cambia per il futuro

Per l’utente finale — seppur in modo indiretto — questo sviluppo può segnare l’inizio di comunicazioni molto più sicure, adatte a banche, governi e infrastrutture critiche; nuovi servizi basati su quantum cloud o calcolo distribuito che richiedono canali affidabili; un’accelerazione verso standard internazionali per reti quantistiche, con possibili ripercussioni anche sul piano normativo.

Gli Stati Uniti, insomma, hanno messo a segno un progresso tecnico di rilievo nell’ambito della comunicazione quantistica, superando la soglia del 99 % di fedeltà. Non è ancora il “quantum Internet” che si spera di creare, ma ci siamo molto vicini. Restano da superare ostacoli importanti, ma la direzione è giusta.