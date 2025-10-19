Ad
Record comunicazione quantistica: fedeltà del 99% negli Stati Uniti

Reti quantistiche affidabili e sicure: la fedeltà del 99%, raggiunta negli USA, migliora la comunicazione attraverso nuovi strumenti.

scritto da Rosalba Varegliano
Negli Stati Uniti è stata raggiunta una soglia storica nella comunicazione quantistica: un sistema ha dimostrato una fedeltà operativa superiore al 99 %, aprendo nuove prospettive per la trasmissione di dati sicura e ultraveloce. Questo risultato rappresenta un salto fondamentale verso reti quantistiche affidabili e potenzialmente a livello globale.

Cosa significa «fedeltà» nella comunicazione quantistica

Nel contesto quantistico, la fedeltà misura quanto bene l’informazione trasmessa — ad esempio uno stato quantistico — arrivi al destinatario senza alterazioni. Una fedeltà del 99 % indica che solo 1 messaggio su 100 risulta “impreciso” o degradato, un livello che fino a poco tempo fa era inimmaginabile per canali quantistici operativi su scala reale.

Perché è un salto così importante

  • Sicurezza potenziata: le reti quantistiche promettono comunicazioni praticamente invulnerabili agli attacchi tradizionali, proprio perché basate su fenomeni fisici difficili da manipolare. Una fedeltà così elevata rende questi strumenti sempre più praticabili.

  • Verso il “quantum Internet”: per costruire una vera rete quantistica — ossia non solo singoli esperimenti — è indispensabile avere canali ad alta fedeltà, che permettano scambio stabile e continuo di qubit tra nodi. Questo risultato ci avvicina quell’obiettivo.

  • Applicazioni reali: oltre alla trasmissione sicura, migliorare la fedeltà significa anche introdurre servizi quantistici come sincronizzazione, sensori distribuiti, cloud quantistico e molto altro, con requisiti di qualità elevati.

Quali sono le incognite e i prossimi passi

Anche se la fedeltà supera il 99 %, restano sfide rilevanti come la distanza e l’infrastruttura: trasmettere qubit con fedeltà elevata su lunghe distanze è ancora complesso. Fibre ottiche, ripetitori quantistici e condizioni ambientali sono fattori critici. Altri aspetti chiave sono la scalabilità: passare da una dimostrazione di laboratorio a una rete multi-nodo richiede soluzioni per costi, stabilità e manutenzione. Poi il confronto Stand-alone vs commerciale: molti test avvengono in condizioni controllate; replicarli su infrastrutture pubbliche o commerciali è la vera sfida.

Cosa cambia per il futuro

Per l’utente finale — seppur in modo indiretto — questo sviluppo può segnare l’inizio di comunicazioni molto più sicure, adatte a banche, governi e infrastrutture critiche; nuovi servizi basati su quantum cloud o calcolo distribuito che richiedono canali affidabili; un’accelerazione verso standard internazionali per reti quantistiche, con possibili ripercussioni anche sul piano normativo.

Gli Stati Uniti, insomma, hanno messo a segno un progresso tecnico di rilievo nell’ambito della comunicazione quantistica, superando la soglia del 99 % di fedeltà. Non è ancora il “quantum Internet” che si spera di creare, ma ci siamo molto vicini. Restano da superare ostacoli importanti, ma la direzione è giusta.

