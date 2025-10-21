Su Gmail arriva l’assistente per fissare appuntamenti

La gestione dei diversi appuntamenti diventa ancora più semplice grazie all’ultima novità che è stata introdotta da Google per Gmail. La nuova funzione si chiama “Help me schedule”. E ha un obiettivo semplice e chiaro. Aiutare l’utente a trovare in modo rapido il momento ideale per un incontro, una riunione o una call. Non si tratta quindi di un semplice promemoria. Ma di un vero e proprio assistente digitale. Che è capace di analizzare l’e-mail che si sta scrivendo. Ma anche verificare la disponibilità del proprio calendario e proporre in modo automatico una serie di orari possibili.

Gmail diventa ancora più intelligente. Gemini incrocia dati, trova orari liberi e programma eventi in automatico

L’intelligenza artificiale che alimenta questa funzione è Gemini. Il famoso assistente AI integrato ormai in tutta la suite Google Workspace. La nuova opzione appare però solamente quando l’algoritmo rileva che il contenuto del messaggio riguarda la pianificazione di un incontro. Solo a quel punto, nella barra degli strumenti della risposta, compare un pulsante dedicato. Cliccandolo, l’utente può accedere a un elenco di fasce orarie suggerite sulla base del calendario personale. Da inserire direttamente nel corpo dell’e-mail.

La persona che riceve il messaggio potrà così scegliere uno degli orari proposti. Semplificando così il processo di pianificazione. Una volta confermato, l’appuntamento verrà automaticamente aggiunto al Google Calendar di tutti i partecipanti. Con tanto di invito ufficiale. Tutto avviene senza uscire da Gmail. Eliminando la necessità di aprire più app o copiare dati manualmente.

Questa funzione è parte della strategia con cui Google intende integrare Gemini in ogni aspetto del lavoro digitale. Rendendo le interazioni tra e-mail, calendario e altri strumenti più fluide e intelligenti. Non è una novità assoluta. Da tempo Gmail avvisa gli utenti se dimenticano di allegare un file menzionato nel testo. Tuttavia, con Gemini, l’automazione fa un salto di qualità. Anticipando le esigenze e riducendo drasticamente il tempo necessario a completare anche le operazioni più complesse.