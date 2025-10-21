ChatGPT Atlas è ufficiale: OpenAI e il browser che trasforma la navigazione in conversazione intelligente

OpenAI ha svelato ChatGPT Atlas, un nuovo browser progettato per fondere la consultazione del web con l’interazione naturale dei modelli linguistici. L’annuncio, arrivato in diretta streaming, è stato presentato come un passo verso un uso di Internet centrato sul dialogo con l’AI. Atlas è già disponibile su macOS e arriverà a breve su Windows, iOS e Android, inserendosi in un segmento dove operano anche Google e Perplexity.

Un assistente che agisce dentro il browser

Al cuore del progetto c’è ChatGPT integrato nell’interfaccia. La ricerca diventa una conversazione continua e, quando serve, entra in gioco Agent, la funzione che consente al sistema di compiere azioni dirette: prenotare voli, compilare moduli, modificare documenti o proporre operazioni in tempo reale. L’agente ChatGPT è disponibile in anteprimaagli abbonati Plus, Pro e Business, con l’obiettivo di eseguire task sul web in modo più rapido e autonomo, restando dentro il flusso della sessione.

Memoria e contesto sempre a portata di mano con ChatGPT Atlas

Una componente chiave è la memoria: Atlas può ricordare preferenze, cronologia e contesto delle interazioni per offrire suggerimenti personalizzati. Il sistema utilizza le informazioni provenienti dalle schede aperte e dalla navigazione recente per restituire risposte più pertinenti. In pratica, comandi naturali come “riapri la pagina dove ho visto quelle scarpe ieri” o “pulisci le mie schede aperte” vengono eseguiti all’istante, creando una continuità d’uso che riduce passaggi e frizioni.

Privacy e controllo dei dati

Nonostante l’estensione delle funzioni, la gestione dei dati resta sotto il controllo dell’utente: è possibile scegliere cosa far ricordare, cancellare la cronologia o passare alla modalità in incognito. Per impostazione predefinita, OpenAI non utilizza i dati di navigazione per addestrare i modelli; sono inoltre presenti strumenti chiari per gestire permessi e memoria in modo trasparente.

Come si posiziona ChatGPT Atlas nella competizione con gli altri browser

Atlas nasce interamente intorno a ChatGPT, con un’interfaccia minimal che permette di navigare, scrivere, tradurre e analizzare contenuti senza uscire dalla conversazione. Il debutto su macOS precede l’arrivo su Windows, iOS e Android. La differenza rispetto ai concorrenti è l’impostazione “AI-first”: l’assistente non si limita a sintetizzare pagine, ma coordina azioni, recupera contesto e mantiene continuità tra le attività. Per chi intende provarlo su Mac, il download è già disponibile; le altre piattaforme seguiranno con rilascio progressivo.