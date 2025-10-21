PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 300: 300GB e velocità 4G+ fino a 300Mbps

PosteMobile torna a fare parlare di sé nel mondo della telefonia italiana con Creami EXTRA WOW 300. Si tratta di una delle offerte più competitive del mercato attuale per rapporto tra prezzo, dati e qualità del servizio. Il piano, disponibile online, prevede 300GB di traffico dati in 4G+, minuti e messaggi illimitati. Il tutto a un costo mensile di 11,99€. L’attivazione richiede una spesa iniziale di 25€, di cui 10€ per la SIM e 15€ come prima ricarica, comprensiva del primo canone.

La connettività è garantita dalla rete Vodafone. Quest’ultima copre oltre il 99% della popolazione italiana e assicura velocità fino a 300Mbps in download. Tale soluzione si rivolge a chi desidera un servizio stabile, trasparente e senza vincoli, con la possibilità di utilizzare la connessione anche come hotspot per altri dispositivi senza costi aggiuntivi. Tutto è gestibile tramite l’app Poste Italiane o l’area personale sul sito ufficiale. Qui gli utenti potranno monitorare consumi, rinnovi e credito residuo in tempo reale.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 300: una scelta intelligente per il futuro della rete mobile

Oltre ai vantaggi tecnici, PosteMobile punta sull’affidabilità del brand PosteItaliane e su un’assistenza attiva h24. È un’offerta pensata per chi vuole un piano unico e completo, senza dover affrontare costi nascosti o condizioni poco chiare. Conserva infatti la semplicità di attivazione che da sempre caratterizza i servizi dell’operatore.

Con Creami EXTRA WOW 300, PosteMobile ribadisce la propria strategia di espansione nel mercato della telefonia, puntando sulla combinazione di connettività potente e trasparenza. L’obiettivo è quello di soddisfare una clientela sempre più connessa. Persone che usano il telefono non solo per chiamare ma anche per lavorare, studiare e intrattenersi in mobilità.

Il traffico dati previsto dall’offerta è utilizzabile sia in Italia che nei paesi dell’Unione Europea, in conformità con la normativa sul roaming. In caso di credito insufficiente, la promo resta attiva ma sospesa fino alla ricarica, garantendo così la continuità del servizio. Tutti i dettagli contrattuali sono pubblicati nella sezione “Termini e condizioni” del sito ufficiale, in linea con la politica di trasparenza tariffaria adottata da PostePay S.p.A., la società che gestisce i servizi di telefonia mobile del gruppo.