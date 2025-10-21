Nuova Peugeot 408: il restyling 2026 è quasi ulitmato

A quanto pare in casa Peugeot qualcosa bolle in pentola, nello specifico sembra che la società stia lavorando ad un nuovo restyling per quanto riguarda la Peugeot 408 dal momento che il modello Fastback è arrivato nel 2022 di conseguenza ci accingiamo ad arrivare al periodo durante il quale di solito Peugeot lancia l’aggiornamento di metà carriera della vettura, di conseguenza la società sta già effettuando dei test su strada dei modelli pronti e camuffati opportunamente dai quali però tramite delle foto spia riusciamo a scorgere alcuni dettagli soprattutto sull’anteriore e sul posteriore che essendo i più camuffati probabilmente saranno anche quelli maggiormente toccati dal restyling per il 2026.

Che cosa emerge

Da un punto di vista estetico, l’intervento anteriore dovrebbe essere abbastanza coerente con quanto effettuato già sul modello 308, di conseguenza vedremo un Facelift moderno con una nuova griglia anteriore e la presenza di una firma luminosa del tutto inedita insieme a dei nuovi fari, questo aggiornamento toccherà anche al paraurti che avrà un design decisamente più moderno e slanciato in modo da offrire un effetto decisamente più sportivo, anche il posteriore sarà caratterizzato da modifiche simili dal momento che il paraurti verrà ritoccato con nuovo design e anche i gruppi ottici avranno una nuova forma.

Per quanto riguarda invece ciò che troveremo sotto il cofano, la motorizzazione dovrebbe rimanere sostanzialmente la stessa con il classico motore Mild Hybrid, il solito PureTech di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con all’interno una piccola unità elettrica da 29 CV.

Nonostante l’arrivo del restyling 2026 per il modello 408 la versione completamente elettrica dovrebbe restare invariata con il suo motore da 213 cavalli che potrebbe assistere all’arrivo al massimo di batterie più capienti introdotte dall’azienda francese grazie agli ultimi miglioramenti su queste tecnologie, ovviamente non c’è dato sapere molto di più e dovremo attendere la presentazione ufficiale che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi.