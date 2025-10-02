Nubia Z80 Ultra: il prossimo top di gamma senza fori

Uno dei marchi di fabbrica degli smartphone di ultima generazione di Nubia sicuramente è il compatto fotografico di altissimo livello unito ad un design full screen che punta ad eliminare interruzione nella continuità dello schermo che possono essere fastidiosi sia da un punto di vista del design che di semplice gradimento visivo.

Nessun foro

Il manager della società tramite il proprio profilo Weibo ufficiale ha portato all’attenzione di tutti interessanti novità per quanto riguarda la prossima generazione di smartphone top di gamma della società, stiamo parlando nello specifico di Nubia Z 80 Ultra, il quale seguirà le orme del predecessore sfruttando per l’appunto un design full screen senza interruzioni, l’uomo ha sottolineato che la società sta lavorando in modo importante per migliorare questo design e soprattutto per garantire foto tramite la fotocamera frontale decisamente più nitide rispetto al passato, anche il display sarà di primissimo livello grazie a una frequenza di aggiornamento di 144 Hz con un touch sampling rate addirittura di 3000 Hz.

Anche il comparto legato ai sensori fotografici riceverà un’importanza ebrea, 1/1,55 Pollici, decisamente più grande rispetto ad alcuni sensori presenti negli smartphone di gamma attuali, tale dettaglio secondo il portavoce dell’azienda eliminerà alcuni compromessi che attualmente invece sono obbligatori in termini di prestazioni di scatto soprattutto al buio.

Per il resto il dispositivo sarà un classico desktop di gamma nel momento che anche le recenti voci di corridoio trapelate in rete confermano la presenza di un system on chip di primissimo livello che dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 insieme ad altre caratteristiche, davvero di qualità.

tutti i presupposti dunque sembrano decisamente buoni e l’unica cosa che rimane da fare è attendere la presentazione ufficiale del dispositivo che attualmente però non possiamo prevedere quando sarà, sicuramente nei prossimi mesi avremo qualche dettaglio in più magari direttamente dalla società stessa su Weibo.