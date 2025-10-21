Ad
Amazon: assurdo sconto sul Motorola Razr 60 Ultra

Una promozione veramente unica che abbassa di molto il prezzo Amazon del Motorola Razr 60 Ultra.

Denis Dosi
L’occasione disponibile oggi per l’acquisto del Motorola Razr 60 Ultra è davvero ghiottissima e perfetta per tutti gli utenti che vogliono effettivamente cercare di spendere poco sull’acquisto di un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo uno dei propri punti di forza, andando a invogliare il consumatore con tecnologia di ultima generazione, pronta a innovare e cambiare completamente il modo di vivere e vedere lo smartphone.

Il prodotto in questione, nel caso in cui non lo conosciate, è un flip-phone, significa semplicemente che presenta un display interno che può facilmente essere ripiegato su sé stesso, integrandone uno secondario nella parte esterna, così da ridurre al massimo l’ingombro, ma non solo. Lo smartphone, una volta aperto, raggiunge 171,48 x 73,99 x 7,19 millimetri di spessore, e un peso di 199 grammi.

Nella parte interna possiamo trovare un pannello da 7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1224 x 2912 pixel, è un LTPO AMOLED il cui refresh rate può variare da un minimo di 1Hz fino a un massimo di 165Hz, passando comunque per una risoluzione massima di 1224 x 2912 pixel,

Amazon, che promozione oggi sul Motorola Razr 60 Ultra

Occasione assolutamente da non perdere proprio per il risparmio posto in essere in questi giorni, si parte da un listino di 1299 euro, per scendere di circa il 39% rispetto al valore originario, arrivando a dover sostenere un investimento finale di soli 789,99 euro. Acquistate il prodotto direttamente al seguente link.

    Un aspetto da tenere in considerazione quando si acquistano prodotti di questo tipo è sicuramente la batteria, componente che nel caso corrente raggiunge una capacità di 4700mAh, più che sufficiente per riuscire a godere di una buona usabilità quotidiana, anche sul lungo periodo. Da notare, comunque, che la spedizione viene effettuata direttamente da Amazon ed è completamente gratuita.

