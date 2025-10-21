Jeep shock: in arrivo un nuovo SUV con Dongfeng nel 2027

Voci insistenti dalla stampa cinese parlano di un nuovo SUV Jeep sviluppato in collaborazione con Dongfeng, uno dei colossi automobilistici locali. L’accordo, secondo indiscrezioni, sarebbe già in una fase avanzata. Il debutto? Atteso per il primo trimestre del 2027. Una data non lontana, se si considera che lo sviluppo dovrebbe durare circa 18 mesi. Si tratterebbe di un progetto in cui Stellantis curerà il design, mentre Dongfeng fornirà il know-how tecnologico, dalle unità propulsive ai sistemi di assistenza alla guida. La collaborazione non sarebbe nata dal nulla. I legami tra Stellantis e Dongfeng hanno radici profonde. L’azienda cinese, infatti, da anni produce per il mercato locale Citroën e Peugeot. Più recentemente, la joint venture Dongfeng Peugeot-Citroën ha dato vita a Hedmos, un marchio di veicoli elettrici destinato al pubblico asiatico.

Perché Jeep ha scelto proprio Dongfeng?

Molti si sarebbero aspettati una partnership con Leapmotor, la casa cinese su cui Stellantis ha investito fortemente. Eppure, la scelta di Dongfeng avrebbe motivazioni strategiche. Secondo le fonti, il nuovo SUV Jeep utilizzerà tecnologie derivate da Voyah e M-Hero, marchi premium appartenenti al gruppo Dongfeng. L’esperienza di Dongfeng nel campo dei powertrain elettrificati e delle piattaforme modulari avrebbe convinto Stellantis a puntare su questa sinergia. Il recente incontro di Antonio Filosa, nuovo CEO del gruppo, con i vertici Dongfeng, avrebbe segnato un punto di svolta. Il dirigente italiano avrebbe espresso la volontà di rafforzare la collaborazione industriale. Le due aziende sembrano dunque intenzionate a unire competenze europee e capacità produttive cinesi per creare un modello capace di lasciare il segno.

Il nuovo SUV Jeep potrebbe essere in versioni Plug-in Hybrid e 100% elettrico. La produzione? Sarà destinata inizialmente alla Cina, ma resta aperta la possibilità di un lancio internazionale, almeno lo si spera, per ora sono solo congetture. Diciamo che il progetto potrebbe essere preso come una specie di ponte tra lo stile americano e la tecnologia cinese, tra tradizione Jeep e innovazione Dongfeng. Se le indiscrezioni verranno confermate, nel 2027 vedremo questo fantomatico modello Jeep Made in China sulle strade.