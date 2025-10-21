Apple e l’energia pulita: investimenti in Europa per una tecnologia green

Apple ha scelto l’Europa come nuovo epicentro della sua transizione verde. Dai colli siciliani alle pianure della Lettonia, nuovi impianti fotovoltaici ed eolici stanno nascendo per alimentare un futuro a impatto zero. Tutti finanziati direttamente dall’azienda, questi progetti aggiungeranno 650 megawatt di energia pulita alle reti elettriche europee. L’annuncio rientra nel piano “Apple 2030”, che mira a rendere neutra l’intera impronta aziendale entro la fine del decennio. Secondo le stime, entro il 2030 oltre 1 milione di megawattora di elettricità rinnovabile verrà generato per compensare il consumo dei dispositivi Apple utilizzati dagli utenti nel continente. Quanta energia può nascere dal desiderio di un futuro migliore? Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives, ha sottolineato come questi progetti contribuiranno a creare “comunità sane e economie fiorenti”, portando sicurezza energetica e speranza in ogni angolo d’Europa.

L’Europa si illumina di verde grazie ad Apple

In Italia, il primo impianto Apple in Sicilia entrerà in funzione entro ottobre, con una capacità complessiva di 129 megawatt. In Grecia, l’accordo con HELLENiQ ENERGY garantisce già 110 megawatt di energia solare. In Polonia, un nuovo impianto Econerg da 40 MW sarà operativo entro fine 2025, in una delle reti più dipendenti dal carbone del continente. Romania, Lettonia e Spagna completano la mappa della rinascita energetica. In Romania, la centrale eolica targata Apple da 99 MW di Galati è in costruzione. In Lettonia, uno dei più grandi impianti fotovoltaici nazionali fornirà 110 MW grazie alla collaborazione con European Energy. In Spagna, l’impianto da 131 MW di Segovia è già operativo, simbolo di una transizione che non conosce sosta.

Nel corso del 2024, l’energia usata per alimentare i prodotti Apple ha rappresentato circa il 29% delle emissioni globali della società. I nuovi impianti serviranno a compensare questo impatto, privilegiando aree dove la produzione elettrica è ancora fortemente legata al carbonio. La compagnia sostiene oggi oltre 19 gigawatt di capacità rinnovabile in tutto il mondo. Ogni chilowattora generato racconta una scelta consapevole, un passo verso un’energia che non ferisce il pianeta. Il futuro dell’elettricità può nascere dall’innovazione? Apple sembra volerlo dimostrare, con la forza del sole ed il respiro del vento.