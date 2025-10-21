Honor 400 Lite, offerta FOLLE su Amazon con questo sconto speciale

Honor 400 Lite è un prodotto davvero eccellente, uno smartphone che rientra alla perfezione nella fascia media, mettendo a disposizione del pubblico specifiche e funzionalità di qualità, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che impossibile o irraggiungibile, anche grazie all’ottima promozione disponibile su Amazon.

Lo smartphone ha dimensioni di 161 x 74,55 x 7,29 millimetri di spessore, con un peso di soli 171 grammi, integra un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, riuscendo a raggiungere una risoluzione di 1080 x 2412 pixel, essendo a tutti gli effetti un AMOLED con refresh rate a 120Hz e densità di 394 ppi, oltre a 16 milioni di colori.

Il processore è il MediaTek Dimensity 7025 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU IMG BXM-8-256, con configurazione appunto che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile con microSD). Nulla da obiettare in termini di comparto fotografico, essendo presenti nella parte posteriore due sensori: un principale da 108 megapixel e un ultragrandangolare da 5 megapixel, ottimi per riuscire a scattare fotografie fino a un massimo di 12000 x 9000 pixel.

Honor 400 Lite, ottima promozione oggi su Amazon

Ottima opportunità per raggiungere un risparmio inatteso per tutti, infatti oggi la spesa per l’acquisto di questo smartphone sarà di soli 209 euro, contro i 299 euro previsti in origine di listino. Lo potete ordinare subito collegandovi al seguente link.

La possibilità di risparmiare è aperta, come anticipato a tutti i consumatori, oltretutto è possibile scegliere tra tre colorazioni differenti, in vendita esattamente agli stessi identici prezzi, così da facilitare sin da subito la vita di coloro che vogliono avvicinarsi all’acquisto di Honor 400 Lite, commercializzato sempre con garanzia di 24 mesi, senza vincoli particolari da sottolineare.