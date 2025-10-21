WhatsApp: arriva l’attesissimo filtro anti spam che blocca i messaggi

Al giorno d’oggi, l’applicazione di messaggistica più utilizzata senza dubbio WhatsApp, la nota applicazione vanta infatti un bacino di utenti davvero incredibile che continua a crescere senza sosta, tutto ciò rappresenta sicuramente un grande traguardo per la società, ma purtroppo non è esente da problemi, una problematica che ad esempio affligge WhatsApp praticamente da sempre è il fenomeno dello spam, una pratica che consiste nell’inondare di messaggi una chat o diverse chat e spesso viene utilizzata dai truffatori per diffondere messaggi truffaldine o tentativi di phishing, dinamica che, oltre a comportare un rischio per gli utenti che possono subire una truffa può anche, all’interno di un gruppo ad esempio, far perdere di vista i messaggi realmente importanti.

WhatsApp di conseguenza da anni sta cercando un modo per arginare questo fenomeno e forse l’finalmente l’ha trovato, la società ha fatto sapere infatti di star lavorando ad un filtro che impedirà ad un utente qualunque di procedere al fenomeno dello spam, si tratterà nello specifico di un blocco che l’utente riceverà verso un altro utente che riceve i messaggi, ma non risponde.

Come funzionerà il blocco

Il blocco in questione sostanzialmente si baserà su un contatore dei messaggi ai quali un utente non riceve risposta, questo contatore una volta raggiunto un determinato limite prestabilito che la società però non ha ancora comunicato, impedirà all’utente scrivente di inviare ulteriori messaggi all’utente ricevente, ciò ovviamente dovrebbe consentire di arginare proprio questo fenomeno.

La società ha specificato poi che questo cambiamento in teoria dovrebbe risultare invisibile e silente per gli utenti comuni dal momento che generalmente questi ultimi scambiano messaggi normali con persone che interagiscono, a subirne gli effetti limitativi saranno proprio invece gli utenti che tendono a effettuare spam senza sosta, magari per truffare gli utenti normali, non rimane dunque che attendere ancora un po’ di tempo per assistere all’arrivo di questo importante cambiamento.