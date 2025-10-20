Amazon è FUORI di TESTA: nuova offerta sul notebook LENOVO

Prezzo economico e mai visto prima d’ora per l’acquisto di un notebook Lenovo su Amazon, arriva a tutti gli effetti la migliore promozione del momento che coinvolge il Lenovo IdeaPad Slim 3, dispositivo da 15,6 pollici di diagonale, con pannello IPS LCD e risoluzione di 1920 x 1080 pixel, capace di garantire una buona qualità generale, con resa dettagliata e nitida, mantenendo nel contempo cornici non troppo spesse.

Il processore, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è un AMD Ryzen 5 7520U, con un quantitativo di RAM più che sufficiente, pari a 16GB, passando anche, nella nostra versione, per 512GB di SSD (memoria ROM). La scheda grafica è integrata direttamente sulla scheda madre, non potendo essere sostituita o migliorata, ma comunque perfettamente in grado di raggiungere discrete prestazioni generali, a patto che non si voglia giocare a titoli troppo impegnativi o non si vogliano montare video in 4K.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, la personalizzazione grafica è davvero minima, in questo modo si può a tutti gli effetti godere di una pura esperienza Windows stock. Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie, non trattiene troppo le impronte, è relativamente facile da pulire, oltre che essere parecchio elegante.

Amazon, la promozione shock sul notebook Lenovo

Una spesa davvero bassissima per un prodotto eccellente, il notebook Lenovo di cui vi stiamo parlando nell’articolo può oggi essere vostro con un esborso finale di soli 399 euro, partendo da un listino di 599 euro. Effettuate l’ordine subito collegandovi qui.

Il collegamento alla rete avviene tramite WiFi 6, in modo tale che il consumatore si possa avvicinare a internet già con protocolli di penultima generazione (essendo disponibile il WiFi 7).