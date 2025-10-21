Pixel 10 di nuovo stabili dopo le patch di ottobre?

I possessori dei nuovi Pixel 10 hanno dovuto fare i conti con un problema imprevisto. Nel dettaglio, l’ultimo aggiornamento mensile delle patch di sicurezza Android, rilasciato come di consueto da Google, ha generato crash frequenti delle app, con conseguenze che in alcuni casi rendono i dispositivi praticamente inutilizzabili. La maggior parte degli utenti segnala che le applicazioni non si avviano, restano bloccate sullo splash screen o, se si aprono, smettono di reagire agli input. Il fenomeno sembra colpire soprattutto i Pixel 10 Pro, secondo le segnalazioni online. Anche se la portata esatta del problema non è ancora chiara. La frustrazione è acuita dal fatto che si tratta di dispositivi appena lanciati sul mercato.

Google Pixel 10: proposta la risoluzione dei recenti problemi

Nei giorni successivi al rilascio delle patch, sono emerse alcune soluzioni temporanee. Tra cui, il reset dei Play Services e del Play Store, comprensivo di cancellazione di cache e dati e disinstallazione degli aggiornamenti. Tale intervento ha permesso di ridurre il numero di crash. Si tratta, però, di procedure complesse e non definitive, che richiedono un minimo di conoscenza tecnica. La buona notizia è arrivata attraverso Artem Russakovskii, fondatore di Android Police e APKMirror, che ha riportato informazioni ufficiali fornite da Google. La correzione definitiva viene distribuita lato server, senza necessità di alcuna azione da parte degli utenti. Le app dovrebbero quindi tornare a funzionare regolarmente sui dispositivi Pixel coinvolti.

Anche se la soluzione è ormai disponibile, resta il mistero sulle cause che hanno portato al disservizio. Google, infatti, non ha fornito spiegazioni ufficiali su cosa abbia provocato i malfunzionamenti. Quanto accaduto evidenzia come la sicurezza e la stabilità devono procedere di pari passo. Ciò per evitare che anche piccoli bug possano avere ripercussioni significative sull’esperienza degli utenti. Per le aziende tecnologiche si tratta di un promemoria sull’importanza di bilanciare innovazione e affidabilità delle opzioni proposte ai suoi utenti smartphone.