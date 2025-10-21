BOOX Note Air5 C: il nuovo ePaper da 10,3” che unisce produttività e creatività

BOOX lancia ufficialmente il nuovo Note Air5 C, un modello ePaper pensato per chi cerca uno strumento di lavoro leggero, versatile e sempre connesso. Evoluzione diretta della serie Note, questa versione introduce la connessione magnetica per tastiera, la compatibilità con Android 15 e la nuova penna BOOX Pen3, combinando scrittura naturale, performance fluide e un design raffinato.

Il display E Ink Kaleido 3 da 10,3 pollici mantiene la qualità visiva tipica della tecnologia ePaper, offrendo colori realistici, testo nitido e assenza di riflessi, ideale per la lettura o la scrittura prolungata. La luce frontale a doppio tono consente di adattare la luminosità a ogni ambiente, dalla luce diretta del giorno agli spazi chiusi, garantendo sempre comfort visivo.

Funzionalità per studenti e professionisti

Con la possibilità di collegare una tastiera magnetica tramite pogo pin, Note Air5 C si trasforma rapidamente da tablet per la lettura a strumento completo di produttività. La modalità split-screen permette di gestire più attività in parallelo, come prendere appunti mentre si consulta un documento o si naviga nel web.

Elemento distintivo di questa versione è la BOOX Pen3, uno stilo dal design ispirato a una penna tradizionale, dotato di clip e di un vano per le punte di ricambio. Abbinata alla superficie ruvida del display, restituisce un’esperienza di scrittura che imita perfettamente quella su carta, ideale per annotazioni, schizzi o mappe concettuali.

Prestazioni e software ottimizzati su BOOX NoteAir5 C

Il nuovo firmware BOOX V4.1 introduce strumenti avanzati come Smart Scribe, Lasso, Crop OCR e Smart Assistant, pensati per automatizzare operazioni complesse e migliorare la gestione dei contenuti. La sincronizzazione in cloud è disponibile e permette di avere continuità tra più dispositivi.

In termini di hardware, Air5 C si dimostra presente eccome: ecco un chip Octa-Core, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB tramite microSD. Il sistema operativo Android 15 con Google Play Store preinstallato assicura ampia compatibilità con app di scrittura, organizzazione e lettura.

Il design resta fedele allo stile minimalista della linea: cornici ampie, profilo ultrasottile da 5,8 mm, peso di 440 grammi e una struttura robusta e maneggevole.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo BOOX Note Air5 C è già disponibile sul sito euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo consigliato di 529,99 euro, con penna BOOX Pen3, punte di ricambio e cover magnetica incluse. La tastiera magnetica sarà acquistabile separatamente nelle prossime settimane.