Google TV Streamer: arriva il quarto aggiornamento

È in corso il duro lavoro di aggiornamento per Google TV Streamer. Il dispositivo che è stato realizzato dalla multinazionale per portare l’esperienza smart anche su TV e proiettori che sono privi di funzioni avanzate. Con il rilascio di questo nuovo quarto update ufficiale, il colosso di Mountain View conferma il proprio impegno nel mantenere stabile e sicuro il dispositivo. Anche se non è sempre al passo con le ultime patch.

L’aggiornamento è in fase di distribuzione a livello mondiale. E porta il firmware alla versione UTTK.250729.004. Il tutto ha un peso di circa 227 MB. Ma soprattutto le note ufficiali parlano chiaramente. Si tratta di un update che è destinato principalmente a risolvere i bug e a migliorare le prestazioni complessive del sistema. Nessuna nuova funzione è stata annunciata. E nemmeno individuata dagli utenti nelle prime ore successive alla installazione.

Patch di sicurezza non aggiornate, ma la stabilità resta una priorità per Google TV Streamer

Si è verificata la stessa cosa che è accaduta già nei tre aggiornamenti precedenti. Che sono stati distribuiti a novembre 2024, febbraio e maggio 2025. Anche questa volta, la nuova versione include le patch di sicurezza non del tutto recenti. Nonostante siamo già entrati nel mese di ottobre, infatti, il pacchetto rilasciato integra le patch di agosto di questo anno. Un segno che Google preferisce puntare sulla solidità del software prima di includere le correzioni più fresche.

Per scaricare e installare l’aggiornamento basta accedere alle Impostazioni del dispositivo. Entrare poi nella sezione Sistema, selezionare Informazioni e infine toccare Aggiornamenti di sistema. L’update sarà reso disponibile a tutti i possessori del dispositivo nel corso dei prossimi giorni.

Al momento però Google non ha fornito ancora le indicazioni su futuri sviluppi per il dispositivo. Né tanto meno su eventuali funzionalità in arrivo. Tuttavia, gli aggiornamenti regolari fanno pensare a una roadmap attiva. Con delle possibili novità più rilevanti nei prossimi mesi.