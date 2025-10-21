Oakley Meta Vanguard: l’ evoluzione intelligente dell’ allenamento sportivo

Il mondo dello sport si prepara a una nuova rivoluzione con l’arrivo degli OakleyMeta Vanguard. Stiamo parlando degli occhiali intelligenti sviluppati in collaborazione con Meta. Questa innovativa linea di AI glasses combina il design Oakley con la potenza dell’Athletic Intelligence di Meta, offrendo un’esperienza che unisce stile, performance e connettività avanzata. Disponibili al prezzo di 549€, promettono di rivoluzionare il concetto di accessorio sportivo, trasformandolo in uno strumento tecnologico capace di supportare gli atleti in ogni momento della loro attività.

Oakley tra design, potenza e resistenza

Ogni dettaglio è stato pensato per accompagnare chi ama correre, pedalare o affrontare i percorsi più difficili. Gli occhiali integrano una fotocamera da 12MP ultra-grandangolare capace di registrare video in 3K UHD, catturando immagini dinamiche dal punto di vista di chi li indossa, senza l’uso delle mani. Attraverso l’app Meta AI, è possibile accedere a dati e statistiche in tempo reale, grazie alla perfetta compatibilità con dispositivi Garmin e Strava. Un semplice comando vocale consente di ricevere aggiornamenti sulle prestazioni e monitorare i progressi con precisione.

Gli Oakley Meta Vanguard si distinguono per l’equilibrio tra estetica sportiva e innovazione tecnologica. Le lenti Oakley PRIZM ottimizzano il contrasto e la nitidezza in ogni condizione di luce, migliorando la visibilità durante l’allenamento. I potenti altoparlanti open-ear integrati nelle aste offrono un audio immersivo e chiaro anche in presenza di vento, fino a 30mph. Il tutto racchiuso in una struttura solida, resistente a sudore, polvere e acqua con certificazione IP67, ideale per chi non si ferma di fronte a nulla.

Sul fronte dell’autonomia, gli occhiali garantiscono 6 ore di riproduzione continua e 9h di uso quotidiano, con una ricarica completa in 75 minuti. La custodia aggiunge fino a 36h di ricarica extra, rendendo gli Oakley Meta Vanguard perfetti anche per le sessioni fuori casa più lunghe. Insomma, rappresentano la sintesi tra performance e personalità. Dal punto di vista cromatico sono disponibili in quattro combinazioni di colori nero con lenti PRIZM 24K, bianco con PRIZM-Sapphire, nero con PRIZM-Road e bianco con PRIZM-Black.