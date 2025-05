Google TV Streamer si aggiorna: più sicurezza e stabilità per la smart home

Una serie di novità interessanti ha investito i dispositivi legati a Google TV, segnando un nuovo capitolo per questa tecnologia. Tra i protagonisti assoluti vi è il GoogleTV Streamer. Ovvero un dispositivo lanciato nell’agosto 2024 come alternativa avanzata a Chromecast, pensato per integrare l’intrattenimento e la domotica. In questi giorni è stato rilasciato un aggiornamento software che porta il firmware alla versione UTTK.250305.003. Il pacchetto pesa 187MB e introduce le patch di sicurezza aggiornate ad aprile 2025, oltre a una serie di miglioramenti di sistema.

Google TV: Nest Wifi Pro, aggiornamento annunciato e poi misteriosamente ritirato

L’update, pur non rivoluzionando le funzionalità del dispositivo, è importante sotto il profilo della sicurezza e dell’affidabilità. Il changelog ufficiale parla genericamente di “correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni”, una formula spesso utilizzata da Google per indicare interventi tecnici minori ma essenziali. Non tutti gli utenti però hanno ricevuto l’aggiornamento contemporaneamente. Ciò potrebbe essere un segnale che il roll-out potrebbe avvenire in maniera graduale o che l’azienda sta osservando l’impatto della distribuzione prima di ampliarla. In alcuni casi, il changelog non è nemmeno visibile nella schermata di aggiornamento. Questo comportamento ha sollevato alcune perplessità tra gli utenti.

L’altra novità che coinvolge l’universo smart firmato Google riguarda il Nest Wifi Pro. Il 5 maggio sembrava essere il giorno del primo aggiornamento del 2025 per questo dispositivo, con tanto di pubblicazione ufficiale delle modifiche sul blog dedicato. Il firmware 3.75.467368 avrebbe dovuto migliorare la copertura domestica grazie al supporto di Thread, intervenire sulla sicurezza e aumentare la stabilità. Però, nelle ore successive, l’aggiornamento è scomparso senza lasciare tracce.

Al momento, la pagina ufficiale riporta ancora la versione di dicembre 2024, facendo pensare a un ritiro improvviso del pacchetto. Nessuna spiegazione è stata fornita da Google, né sono giunte conferme di installazioni riuscite da parte degli utenti. La situazione lascia quindi aperte diverse domande. Tra cui le cause del ritiro e l’eventuale rilancio dell’ update in una forma corretta. Nel frattempo, gli utenti continuano a monitorare le novità attraverso i canali ufficiali e le community online, in attesa di capire se l’aggiornamento tornerà disponibile e in quale forma. Una comunicazione chiara da parte dell’azienda potrebbe dissipare i dubbi e ristabilire la fiducia.