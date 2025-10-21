Fastweb: Mobile, Full e Maxi, le tre nuove offerte con fino a 300 GB

Fastweb, riconosciuta più volte da Ookla per la qualità e la velocità della propria rete mobile, rinnova la sua gamma di offerte con tre piani straordinari che puntano su semplicità, chiarezza e prestazioni elevate. Le nuove Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi offrono pacchetti completi, senza vincoli e con la possibilità di navigare anche in 5G.

La prima proposta, Fastweb Mobile, ha un costo mensile di 8,95€ e include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB di traffico dati. È l’offerta più accessibile, pensata per chi vuole un piano ricco e stabile senza superare la soglia dei 10 euro mensili.

Salendo di livello, la Mobile Full porta la quantità di traffico a 200 GB in 5G, mantenendo minuti illimitati e 100 SMS. Il prezzo mensile è di 10,95€, una cifra equilibrata per chi cerca maggiore libertà di navigazione e la massima velocità disponibile.

Chi desidera un piano ancora più completo può scegliere la Mobile Maxi, che a 12,95€ al mese offre 300 GB, il servizio Fastweb Protect incluso e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa, una formula pensata per unire connettività e servizi aggiuntivi di valore.

Attivazione semplice e opzioni digitali gratuite con Fastweb Mobile

Tutte le offerte possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore. Fastweb offre anche la possibilità di scegliere tra la SIM virtuale (eSIM), gratuita e immediata, oppure la SIM fisica, con spedizione gratuita a domicilio.

L’attivazione può essere effettuata in modo veloce tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o video riconoscimento, a seconda delle preferenze dell’utente. Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, mentre le tariffe restano trasparenti e senza vincoli.

Con queste tre proposte, Fastweb rafforza la sua presenza tra i principali operatori italiani, offrendo soluzioni chiare, complete e supportate da una rete mobile premiata per affidabilità e velocità. Ovviamente sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni a disposizione.