Ferrari brevetta un nuovo sistema di attivazione del Launch Control

Il Launch Control è un sistema equipaggiato da tutte le più moderne vetture sportive ad alte prestazioni. Attraverso una combinazione di testi o azioni, è possibile predisporre la vettura per ottimizzare la partenza da fermo. Il sistema elettronico calibra ogni parametro della vettura per offrire la massima accelerazione possibile e limitare lo slittamento delle ruote.

Sebbene il Launch Control sia disponibile su quasi tutte le supercar, le case automobilistiche non rendono semplice la sua attivazione. I motivi sono principalmente legati alla sicurezza a bordo della vettura in quanto tale sistema va utilizzato solo in condizioni controllate. Per questo motivo, spesso bisogna cliccare su un tasto fisico nascosto, oppure premere una sequenza di tasti in un preciso ordine.

Ferrari potrebbe rivoluzionare il settore attraverso un brevetto recentemente depositato. I tecnici del Cavallino Rampante hanno ipotizzato ad un modo semplice per abilitare il Launch Control senza rischiare di attivarlo per sbaglio.

Ferrari ha brevettato un nuovo sistema per attivare il Launch Control al fine di semplificane l’inserimento e migliorare la sicurezza

Stando a quanto svelato dal team di Carbuzz, il brevetto Ferrari prevede l’installazione di una maniglia sul tetto. Per attivare il Launch Control, il guidatore dovrà tenere premuto il pedale del freno e contemporaneamente tirare la maniglia.

La conferma dell’attivazione avverrà attraverso l’accensione di una luce posta sulla maniglia stessa, attraverso il cambiamento dell’illuminazione ambientale dell’abitacolo e con una spia posta sul cambio. Grazie agli schermi digitali del cockpit sarà possibile mostrare un ulteriore messaggio di attivazione, confermando in maniera multipla l’inserimento del sistema.

Dopo che il Launch Control è stato inserito, basterà premere l’acceleratore fino in fondo e rilasciare il freno per ottenere le massime prestazioni in partenza. La maniglia di sicurezza tornerà automaticamente in posizione per un nuovo scatto da fermo.

Poter contare su un comando analogico, secondo i tecnici Ferrari, consentirebbe di diminuire le distrazioni e permettere al conducente di concentrarsi sulla strada. Non resta che attendere per scoprire se questo brevetto si trasformerà in realtà.