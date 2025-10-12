Ferrari, il Board svela il piano industriale fino al 2030

In occasione del Capital Markets Day, Ferrari ha svelato il proprio piano strategico che impegnerà l’azienda fino al 2030. L’obiettivo del Cavallino Rampante è proseguire il lavoro svolto fino ad ora che si è basato sul rinnovamento della gamma prodotti e l’ampliamento della base clienti senza snaturare il marchio.

I punti chiave del nuovo piano strategico si articolano sui tre pilastri del brand: Racing, Sports car e Lifestyle. Per quanto riguarda il mondo Racing, Ferrari rinnova il proprio impegno nella Formula 1, nel WEC e nell’Hypersail. Che si tratti di circuiti o del mare aperto, l’azienda di impegnerà a puntare alla vittoria in ogni competizione.

Passando al settore Sports car, entro il 2026 è previsto il lancio dell’ultimo di 15 nuovi modelli previsti dal precedente piano strategico e si potrà iniziare a lavorare sulla prossima generazione di vetture. Infatti, l’azienda di Maranello prevede di proseguire su questa strada fatta di innovazione e tecnologia.

John Elkann, Presidente Esecutivo di Ferrari, e Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, hanno tracciato la strada per questo nuovo ciclo. Tra il 2026 e il 2030 verranno effettuati quattro lanci di nuovi prodotti all’anno e la Ferrari elettrica si aggiungerà all’offerta. L’azienda prevede di raggiungere nel 2030 una suddivisione tra le motorizzazioni composta al 40% da vetture dotate di ICE, al 40% da ibride e al 20% dalla propulsione elettrica.

Per riuscire in questa impresa, Ferrari deve puntare all’innovazione continua. Verranno effettuati continui investimenti nello sviluppo di nuove soluzioni tecniche anche grazie alle sinergie derivanti dal mondo delle corse. Inoltre, il marchio del Cavallino Rampante punta ad internalizzare quanto più possibile il design, l’ingegnerizzazione e la produzione di componenti strategiche.

Poter contare su una integrazione profonda tra le varie componenti sviluppate in-house consentirà di migliorare le performance di ogni tipologia di motorizzazione oltre che a studiare la dinamica del veicolo. La conclusione dei lavori sulla pista di collaudo e-Vortex confermando l’intenzione di rendere unica l’esperienza a bordo di una Ferrari.

Il marchio di Maranello, infine, continuerà ad espandersi oltre le supercar che da sempre lo contraddistinguono. Il settore Lifestyle, continuerà a crescere per raggiungere un pubblico sempre più ampio e avvicinare la clientela al marchio. Ferrari prevede l’apertura di due nuovi flagship a Londra e New York.