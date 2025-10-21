Droni e agricoltura, una svolta per l’Italia

L’agricoltura italiana si prepara a vivere una trasformazione profonda. Come? Grazie ai droni. Il Senato ha infatti approvato un emendamento al disegno di legge “Semplificazioni”, proposto dal senatore Luca De Carlo di Fratelli d’Italia. Quest’ ultimo introduce una sperimentazione triennale sull’impiego di droni per l’irrorazione dei campi. Fino a oggi questa pratica era vietata, salvo rare eccezioni e autorizzazioni speciali. Ma, con la nuova norma si aprono finalmente le porte a un uso controllato e innovativo della tecnologia.

Il testo, che ora passerà alla Camera per l’approvazione definitiva, rappresenta un passo avanti nella modernizzazione del settore agricolo. Confagricoltura ha accolto la notizia con entusiasmo. L’ ha infatti definita una misura che migliora la produttività e tutela l’ambiente. L’uso dei droni permette di intervenire con precisione sulle colture. In più riduce lo spreco di risorse e il contatto diretto degli operatori con prodotti fitosanitari. Benedetto Coppo, presidente di Confagricoltura Vercelli e Biella, ha ricordato come tale innovazione consenta di trattare i vigneti senza calpestare il terreno e di raggiungere anche aree difficili, aumentando così la sicurezza e l’efficienza dei lavori agricoli.

Droni e lavoro, nasce una nuova generazione di agricoltori digitali

Già nel 2022 alcuni progetti sperimentali, come quello del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte contro la Popillia Japonica, avevano mostrato il potenziale di questi strumenti, aprendo la strada a un’agricoltura sempre più precisa e sostenibile.

Anche Coldiretti parla di una vera rivoluzione. I droni, secondo l’associazione, non solo aumentano la produttività ma introducono una nuova filosofia basata sulla sostenibilità e sull’efficienza. Consentono di ottimizzare l’uso di acqua, concimi ed energia, oltre a fornire un monitoraggio costante delle coltivazioni. Questa tecnologia, poi, crea nuove opportunità professionali. Il dronista agricolo, ad esempio, diventa una figura fondamentale, capace di gestire operazioni di mappatura, semina e irrorazione con strumenti di precisione.

Nel Vercellese, il centro operativo di Ovest Sesia utilizza già i droni per rilievi fotografici e monitoraggi ambientali. Dimostra così come queste macchine possano rendere il lavoro agricolo più rapido, sicuro e accurato. Il futuro dei campi italiani, dunque, sarà sempre più connesso al cielo. Un’agricoltura intelligente, sostenuta da droni capaci di trasformare radicalmente il modo di produrre e proteggere l’ambiente.